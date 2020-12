Auto-Medienportal.net

Wer sind die Sparfüchse von Minicar bis SUV?

StadthagenStadthagen (ots)

Ratgeber: Wie viel verbraucht das Objekt der Begierde, wieviel CO2 stößt es also aus?

Der Spritkonsum und die Emissionswerte spielen heute mehr als früher eine Rolle beim Autokauf. Am Anfang stehen zwar zumeist immer noch die Fragen: Welche Marke und welches Modell soll es denn sein? Doch Wie viel verbraucht das Objekt der Begierde, wieviel CO2 stößt es also aus? Umwelt und Klima bringen auch eine dritte Fragestellung auf: Wer will schon ein Auto kaufen, das einen immer an der Zapfsäule daran erinnert, dass es aus der Vergangenheit stammt? Wer also sind die Saubermänner der Nation in den kleineren Klassen?

Insgesamt stehen in Deutschland über 3000 verschiedene Neuwagenversionen vom Kleinstwagen bis hin zu den kompakten SUVs zum Verkauf. Zwischen deren Verbrauchswerten liegen ebenso Welten wie zwischen den Neupreisen. So konsumiert beispielsweise der 116 PS (85 kW) starke Toyota Yaris Hybrid, dessen Neupreis unter 20.000 Euro liegt, im Schnitt nur 2,8 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Am unteren Ende der Skala rangiert der 510 PS (375 kW) starke GLC von Mercedes mit einem Normverbrauch von 12,3 Litern und einem stolzen Neupreis von über 90.000 Euro.

