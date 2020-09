Auto-Medienportal.net

Das Elektroauto: Die Chinesen locken unsere Hersteller mit neuer Technik und Geld

Stadthagen (ots)

Der Geely-Chef und Daimler-Großaktionär Li Shufu meint es ernst: Eine für alle

Am 23. September enthüllte Geely auf der Peking Auto Show mit dem Lynk & Co "Zero Concept" nicht nur ein neues Showcar, sondern auch eine neue, rein elektrische Plattform der besonderen Art. "Zero Concept" soll 2021 in Produktion gehen. Und die Basis für dieses neue Modell, SEA (Sustainable Experience Architectur), soll einen Meilenstein in der Automobilgeschichte darstellen.

SEA wird nämlich nicht allein von den neun globalen Geely-Marken genutzt werden, also von Volvo (2010 von Ford übernommen), über Polestar (die Elektromarke von Volvo), Proton, die London Taxi-Marke LEVC, Lynk & Co bis Lotus. SEA soll - und dies ist die Vision - auch weiteren Automobil-Herstellern angeboten werden. Gespräche mit anderen Autobauern sind bereits im Gange, darunter auch mit Mercedes Benz, wo Geely einen zehn-Prozent-Aktienpaket hält. Wer zugreift, soll bei den Entwicklungskosten viel Geld sparen können. Die Rede ist von 40 Prozent. Geely-Chef Li Shufu, der größte Aktionär der Daimler AG, sieht die neue Plattform als die wichtigste Entwicklung seines Unternehmens im vergangenen Jahrzehnt.

Mehr dazu bei www.auto-medienportal.net und www.car-editors.net.

