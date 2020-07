Auto-Medienportal.net

Die bei Porsche können es: Das Facelift des Porsche Panamera überzeugt schon als Prototyp: Er ist sportlicher und komfortabler

Eindrücke einer Prototypenfahrt im Porsche Panamera: Auch der runderneuerte Zuffenhausener bleibt trotz starker Konkurrenz Solitär und Messlatte im Segment.

Es ist das Jahr großer Debüts für die deutsche Autoindustrie. Elektroautos, Hybrid, ein neuer GTI - vor allem aber der neuen S-Klasse von Mercedes-Benz. Aber während in Sindelfingen die Devise "größer und besser" gilt, bereitet Porsche in Weissach und Zuffenhausen eine geschliffene Antwort vor. Die zweite Generation des Panamera erhält ein Facelift, um die beiden Gesichter des Fahrzeugs zu schärfen: Es wird komfortabler - und sportlicher. Am besten lassen sich diese beiden Seiten direkt am Lenkrad erkunden, und genau dazu hatten wir im nördlichen Schwarzwald Gelegenheit - auf ausgiebigen Testfahrten mit Baureihenleiter Thomas Friemuth und einigen seiner Top-Ingenieure.

