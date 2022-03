TIME

TIME enthüllt die ersten Preisträger des TIME100 Impact Award vor feierlicher Gala im Museum of the Future in Dubai

New York, 26. März 2022 (ots/PRNewswire)

Auf der Veranstaltung werden die Preisträger auftreten, darunter David Adjaye, will.i.am, Sarah Al Amiri, Tony Elumelu, Huda Kattan, Deepika Padukone. Eine besondere musikalische Darbietung wird es von der Gewinnerin Ellie Goulding geben.

Heute enthüllt die TIME die Preisträger der ersten TIME100 Impact Awards. Damit werden Personen gewürdigt, die ihren Einfluss nutzen, um für eine bessere Zukunft zu sorgen. Die Preisträger sind: David Adjaye, Architekt und Gründer, Adjaye Associates; Sarah Al Amiri, Staatsministerin für Advanced Technology der Vereinigten Arabischen Emirate, Tony Elumelu, Philanthrop und Gründer der Tony Elumelu Foundation, Ellie Goulding, Singer-Songwriterin und Aktivistin, Huda Kattan, Unternehmerin und Gründerin von Huda Beauty, Deepika Padukone, Schauspielerin, Produzentin und Philanthropin, sowie der Musiker und Unternehmer will.i.am.

Hier erfahren Sie mehr über die sieben Preisträger des TIME100 Impact Award: TIME.com/IMPACT

TIME veranstaltet am Montag, den 28. März, im Museum of the Future in Dubai eine feierliche Gala für geladene Gäste, bei der alle sieben Preisträger des Impact Award sowie Model und Unternehmerin Tyra Banks, Schauspielerin und UN-Sonderbotschafterin Kat Graham; Yvonne Aki-Sawyerr, Bürgermeisterin von Freetown, Sierra Leone, der Motorsport-Rennfahrer Pierre Gasly und andere Führungskräfte, Influencer, Visionäre und Mitglieder der weltweiten TIME100-Community auftreten werden.

Dan Macsai, Vizepräsident für Veranstaltungen und Redaktionsleiter von TIME100, erklärt: „In jeder Branche bringen TIME100-Führungskräfte, Wissenschaftler und CEOs, Künstler und Aktivisten, Popstars und Politiker unsere Welt voran. Wir freuen uns, mit den TIME100 Impact Awards noch mehr außergewöhnliche Leistungen zu würdigen, und wir freuen uns darauf, mit unseren Preisträgern persönlich zu feiern."

Der World Government Summit ist Gründungspartner der TIME100 Gala and Impact Awards, der ersten großen Veranstaltung im Museum of the Future in Dubai seit seiner Eröffnung am 22. Februar 2022.

FTX ist exklusiver Crypto-Partner und G42 ist exklusiver KI-Enablement-Partner.

