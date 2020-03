Destination NSW

Share The Love To Show The Love - New South Wales' (NSW) Kampagne zur Tourismus-Wiederbelebung

Sydney (ots/PRNewswire)

Die NSW-Tourismusindustrie von den Nachwirkungen von Dürre und Buschfeuern zu befreien liegt in jedermanns Interesse. In diesem Sinne startet Destination NSW seine neue Marketingkampagne Now's The Time To Love NSW.

Inspiriert von der überwältigenden globalen Hilfsbereitschaft und den Wiederherstellungsmaßnahmen, die in Antwort auf die kürzlich wütenden Waldbrände sowohl weltweit als auch gemeindeintern getroffen wurden, verwendet die von sozialen Netzwerken geführte Marketingkampagne nutzergenerierte Inhalte, um NSWs Reputation sowie die zahlreichen erstklassigen Urlaubsmöglichkeiten in der Region wiederherzustellen.

Mitmachen ist ganz einfach: Buchen Sie eine Reise nach New South Wales und beschränken Sie Ihren Aufenthalt nicht nur auf das Erforschen der dynamischen Hauptstadt Sydney mit ihren weltbekannten Wahrzeichen, Attraktionen, kulinarischer Vielfalt und Unterhaltungsangebot, sondern verlängern Sie Ihre Reise, um die idyllischen Landstädtchen und pulsierenden Städte von New South Wales kennenzulernen.

Die endlosen Landschaften des Outbacks vom Pferderücken aus erkunden, Ruhe und Entspannung in Weingebieten finden, weite Regenwälder und Nationalparks zu Fuß durchqueren und die zahlreichen lokalen Produkte des Bundesstaates genießen - Australiens Feriendestination Nr.1 bietet eine Fülle an Erlebnissen.

Stephen Mahoney, amtierender Chief Executive Officer von Destination NSW, beschreibt die Kampagne als erste Phase eines zweijährigen Rettungsplans, dessen Ziel es ist, nationalen und internationalen Besuchern einen Ferienaufenthalt in Sydney und NSW schmackhaft zu machen.

"Der weltweite grenzenlose Beistand, den wir in Antwort auf die Waldbrände erhielten, hat uns Inspiration und Mut gespendet. Unsere Wiederherstellungs-Kampagne nutzt diese Unterstützung konstruktiv, um der Welt zu zeigen, dass NSW eine Erlebnisvielfalt sowie Feriendestinationen der besonderen Art zu bieten hat", erklärte Herr Mahoney.

"NSW-Gemeinden müssen sich unbedingt erholen. Wir können helfen, indem wir rasch eine Reise innerhalb des Bundesstaates buchen und andere dazu inspirieren, uns zu folgen, indem wir unsere Erfahrungen in sozialen Netzwerken teilen."

Der #LoveNSW-Bewegung kann problemlos beigetreten werden:

1. Buchen Sie eine Reise nach NSW 2. Machen Sie eine Aufnahme von einem beeindruckenden Ort und umrahmen Sie diese herzförmig mit Ihren Händen 3. Teilen Sie das Foto in sozialen Netzwerken und versehen Sie es mit dem Hashtag #LoveNSW

Bilder zur Kampagne sind hier verfügbar. Videomaterial von Destination, Bildaufnahmen und Editorial sind in der Destination NSW Inhaltsbibliothek zugänglich.

Informationen zu Destination NSW

Destination NSW, die führende Regierungsbehörde von North South Wales (NSW) für den Tourismus- und Veranstaltungssektor des Bundesstaates, ist für die Entwicklung und Implementierung von Strategien für das Wachstum der Besucherwirtschaft des Staates verantwortlich. Insbesondere möchten wir den Tourismus fördern sowie wichtige Sport- und Kulturveranstaltungen für Sydney und die umliegenden Gebiete von NSW akquirieren und entwickeln. Darüber hinaus ist Destination NSW der Hauptinvestor von Business Events Sydney, um mehr internationale Kongresse, Prämienprogramme für Incentive-Reisen, Geschäftsveranstaltungen und Ausstellungen zu sichern.

Informationen zu Now's The Time to Love NSW

Now's The Time to Love NSW ist eine auf sozialen Netzwerken basierende Marketingkampagne sowie Teil der ersten Phase des Tourismus-Rettungspaketes der Regierung von NSW, das von Destination NSW entwickelt wurde, um zu Reisen nach NSW zu ermutigen. Now's The Time To Love NSW wird durch staatliche sowie föderale Investitionen finanziert und baut ergänzend auf Tourism Australia's nationaler Tourismuskampagne Here This Year auf.

