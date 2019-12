Destination NSW

Destination NSW: Spektakulärer 80 km langer Wanderweg verbindet Sydneys ikonisches Bondi mit Manly

Destination NSW veröffentlichte heute ein spektakuläres Video und Bildmaterial des neu eröffneten Wanderwegs zwischen Bondi und Manly.

Der Traum einer Wanderung zwischen den zwei weltweit ikonischsten Stränden Bondi und Manly ist nun dank der Eröffnung eines neuen 80 km langen Stadtwanderwegs wahr geworden, der durch das atemberaubende Uferland von Sydneys Hafen führt.

Der Wanderweg entlang zahlreicher heimischer Schätze führt durch einige der malerischsten Küsten- und Hafenvorstädte der Stadt und umschließt die Sydney Harbour Bridge und das Opernhaus von Sydney.

Der Strecke ist mit 350 Schildern des unverkennbaren Wal-Symbols der Aborigines gut markiert und eine digitale Wander-App, die heruntergeladen werden kann, bietet zusätzliche Orientierung.

Stuart Ayres, Minister für Arbeit, Investition, Tourismus und West-Sydney, kommentierte: "Der Wanderweg zwischen Bondi und Manly ist ein ausgezeichnetes Projekt, um den Einwohnern von Sydney und dem Rest der Welt den Hafen und sein Uferland als Naherholungsgebiet zugänglicher zu machen. Die Zusammenarbeit aller Regierungsebenen hat ein schätzenswertes nationales Juwel hervorgebracht, das wohl eine der schönsten Strecken ist, die Wanderlustige erkunden können."

Egal ob Sie in ein paar Stunden nur einen kleinen Abschnitt des Weges entdecken oder in einer Woche die gesamten 80 km wandern, verpassen Sie nicht diese zehn Attraktionen entlang der Reiseroute:

1. Bondi - Starten Sie mit einem köstlichen Frühstück und Kaffee im Porch & Parlour in den Tag 2. Parsley Bay - Erfrischen Sie sich bei malerischem Ausblick im kühlen Nass am Harbour Beach 3. Hermitage Foreshore Walk - Einer von Sydneys wunderschönen Küstenwegen, der durch Vaucluse im Osten der Stadt führt 4. Historische Bauten - Bewundern Sie die majestätische Pracht vom Vaucluse House, Strickland House und Elizabeth Bay House 5. Hafen von Sydney - Wandern Sie am Opernhaus von Sydney vorbei und über die Sydney Harbour Bridge 6. Kirribilli - Legen Sie eine Kaffeepause im Celsius Café ein 7. May Gibbs' Nutcote - Das Zuhause von May Gibbs, die Autorin von Snugglepot & Cuddlepie, das nun ein Museum ist 8. Bedeutende Aborigines-Stätten - Bewundern Sie die zahlreichen Höhlengravuren der Aborigines am Grotto Point. Am nahegelegene Reef Beach können Sie eine Stätte zur Umbettung von Ahnen besuchen und Felskunst bestaunen 9. Georges Head - Lernen Sie die Militärgeschichte von Sydney kennen und erkunden Sie die faszinierenden Militärfestungen und Tunnel 10. Manly - Gönnen Sie sich nach Erreichen der Ziellinie einen wohlverdienten Drink in der Manly Wharf Bar.

Weitere Informationen zu Sydney finden Sie unter: www.sydney.com.

Bild- und Videomaterial zum Bondi-Manly-Wanderweg können Sie hier herunterladen.

Informationen zu Destination NSW

Destination NSW, die führende Regierungsbehörde von North South Wales (NSW) für den Tourismus- und Veranstaltungssektor, ist für die Entwicklung und Implementierung von Strategien für das Wachstum der Besucherwirtschaft des Bundesstaates verantwortlich. Insbesondere möchten wir den Tourismus fördern sowie wichtige Sport- und Kulturveranstaltungen für Sydney und die umliegenden Gebiete von NSW akquirieren und entwickeln. Darüber hinaus ist Destination NSW der Hauptinvestor von Business Events Sydney, um mehr internationale Kongresse, Prämienprogramme für Incentive-Reisen, Geschäftsveranstaltungen und Ausstellungen zu sichern.

