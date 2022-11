MultiDimension Technology Co., Ltd.

MDT stellt AMR-Winkelsensor-Serie auf SPS und Electronica vor

Nürnberg, Deutschland, und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire)

Eigenständige Fertigungskapazitäten von MDT gewährleisten eine nachhaltige Volumenproduktion und eine stabile Versorgung mit qualitativ hochwertigen Produkten für Industrie- und Automobilkunden

MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Hersteller von Magnetsensoren, der sich auf AMR-Technologien (AMR = anisotroper Magnetwiderstand) und TMR-Technologien (TMR = Tunnelmagnetwiderstand) spezialisiert hat, wird seine AMR-Winkelsensoren auf der SPS und der Electronica vorstellen. Sie wurden für die Messung von Winkelpositionen in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter für Servo- und BLDC-Motoren, Drehgeber, lineare Wegsensoren, Geschwindigkeitssensoren und Durchflussmesser. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Winkelpräzision, eine große Luftspalttoleranz sowie eine hohe Störfestigkeit und Interferenzfestigkeit aus und bieten Pin-Kompatibilität zu bestehenden Produkten sowie Optionen für kompakte Gehäuse und digitale Ausgänge.

Die AMR-Winkelsensoren von MDT werden bereits seit mehr als fünf Jahren an ausgewählte Großkunden geliefert. Sie sind nun für alle Kunden weltweit verfügbar und bieten einen Drop-in-Ersatz für bestehende Produkte mit niedrigen Kosten, hoher Reife und ausgezeichneten Leistungsdaten, die sich bei vielen Anwendungen bewähren. Die AMR-Sensoren und TMR-Sensoren von MDT ergänzen gegenseitig ihre technischen Stärken und bieten eine umfassende Abdeckung für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.

MDT verfügt über eine hochmoderne Fabrik für Magnetsensoren mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehreren Milliarden AMR- und TMR-Sensoren. Während die Halbleiterindustrie in den letzten Jahren zunehmend mit den Herausforderungen von Covid und der weltweiten Verknappung des Chipangebots konfrontiert war, hatten die Großkunden von MDT keine Lieferunterbrechungen zu verzeichnen, was der hochgradig konsolidierten und selbständigen Lieferkette zu verdanken war, die den Kunden eine in hohem Maße stabile Versorgung und pünktliche Lieferung garantiert. MDTs nächster Meilenstein ist die Aufwertung des AMR-Portfolios und die Vorbereitung auf Automobilanwendungen, wobei die laufenden Aktivitäten in Verbindung mit der IATF-16949-Zertifizierung Anfang 2023 abgeschlossen sein sollen.

MDT wird AMR/TMR-Sensoren und -Module ausstellen und heißt alle Kunden und Besucher auf der SPS (Stand 4A.614, 8.-10. November, Nürnberg) und der Electronica (Stand B3.543/2, 15.-18. November, München) willkommen. Zu den vorgestellten AMR-Winkelsensoren auf dem MDT-Messestand gehören:

AMR3013P: hochpräzise und stromsparend, SOP8-Paket ist pin-kompatibel zu bestehenden Produkten

AMR3003L/ AMR3008: kompaktes LGA-Paket, weit verbreitete Verwendung in Drehgebern

AMR3108AP: digitaler Ausgang mit SPI/ABZ/UVW/PWM-Schnittstellen, hohe Genauigkeit, Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit 20.000 U/min, TMR-unterstützte 360°-Messung

AMR4100: ein vielseitiger Rotationssensor für Messungen auf der Welle und außerhalb der Welle

AMR4020/ AMR4050: Messung außerhalb der Welle für rotierende magnetische Waagen mit einer Polteilung von 2 mm oder 5 mm

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der Provinz Jiangsu, China, gegründet und hat Niederlassungen in Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo in China, Tokio in Japan und San Jose in Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum und hochmoderne Fertigungskapazitäten entwickelt, die die Serienproduktion von leistungsstarken und kostengünstigen AMR- und TMR-Magnetsensoren für die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen unterstützen können. Unter der Leitung seines Kernmanagementteams, das sich aus hochkarätigen Experten und Veteranen der Magnetsensorik und der technischen Dienstleistungen zusammensetzt, ist MDT bestrebt, für seine Kunden einen Mehrwert zu schaffen und ihren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen über MDT finden Sie auf http://www.multidimensiontech.com.

Original-Content von: MultiDimension Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell