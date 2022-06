MultiDimension Technology Co., Ltd.

MDT bringt programmierbaren linearen Magnetfeldsensor TMR2623 zur Strommessung auf den Markt

San Jose, Kalifornien, und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire)

Die neuen integrierten TMR-Sensoren von MDT bieten eine hohe Gleichmäßigkeit und ausgezeichnete Temperaturstabilität bei werkskalibrierten Leistungsmesswerten und beschleunigen die Markteinführung anspruchsvoller Industriesensorprodukte mit hohem Durchsatz

MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Anbieter von Magnetsensoren mit Spezialisierung auf den Magnetischen Tunnelwiderstand (TMR), hat den linearen Magnetfeldsensor TMR2623 mit integrierter programmierbarer Signalkonditionierungsschaltung auf den Markt gebracht. Sie wurden für die Strommessung, Positionsmessung und andere leistungsstarke industrielle Magnetsensoranwendungen entwickelt und sind werkskalibriert und temperaturkompensiert, um eine anpassbare Empfindlichkeit und einen voll skalierten Spannungsausgangspegel zu erreichen, der einen großen Messbereich von bis zu ±500 Gauss unterstützt und erzielen eine hohe Gleichmäßigkeit und Temperaturstabilität der Leistungskennzahlen über Produktionsvolumen hinweg mit verbesserter Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen.

„Mit der eingebauten programmierbaren Signalkonditionierungsschaltung, die die Kalibrierung und Temperaturkompensation der Leistungsparameter des TMR-Sensors, einschließlich Offset, Empfindlichkeit, Messbereich und Linearität, durchführt, und der einstellbaren Verstärkung zur Anpassung der Empfindlichkeit und der Full-Scale-Ausgangsspannung, erreicht der TMR2623 eine hervorragende Einheitlichkeit und Temperaturstabilität der Leistungsmetriken in der Massenproduktion und entlastet so die Kunden von Aufwand und Ressourcen, die für die Kalibrierung einzelner Geräte notwendig wären. Diese neue Fähigkeit ist für hochvolumige, leistungskritische industrielle Sensoranwendungen, wie z. B. die Strommessung, von entscheidender Bedeutung und ermöglicht unseren Kunden eine schnelle Markteinführung", erklärte Dr. Song Xue, Vorsitzender und CEO von MultiDimension Technology. „Aufbauend auf der umfassenden Erfahrung und dem einzigartigen IP-Portfolio von MDT im TMR-Sensor- und ASIC-Design sowie dem tiefgreifenden Verständnis der Anwendungsanforderungen durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden sind wir bereit, das volle Potenzial unserer TMR-Technologie in einem vollständig integrierten und sofort einsatzbereiten TMR-Sensorgerät freizusetzen, das unseren Kunden eine verbesserte Kapitalrendite bietet."

Weitere wichtige Merkmale des TMR2623:

Ausgezeichnete Temperaturstabilität bei -40 ~ 125°C, mit TCS (Temperaturkoeffizient-Empfindlichkeit) unter 100 PPM/°C, TCO (Temperaturkoeffizient-Offset) unter 50 PPM/°C

Programmierbare Empfindlichkeit in 1~200 mV/Gauss und Vollskala-Ausgangsspannung, entsprechend einem anpassbaren Messbereich bis zu ±500 Gauss

Hoher Frequenzgang bis zu 2 MHz

Zwei Versionen, die 3,3V/5,0V Versorgungsspannung unterstützen

Kompaktes 3 x 2 x 0,75 mm großes DFN-Gehäuse

Für Preis- und Lieferinformationen wenden Sie sich bitte an MDT oder besuchen Sie MDT am 28. und 29. Juni auf der Sensors Converge 2022 an Stand 1037 in San Jose, Kalifornien.

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der Provinz Jiangsu in China gegründet und betreibt Niederlassungen in Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo in China, Tokio, Japan, und San Jose, Kalifornien. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum entwickelt und verfügt über hochmoderne Fertigungskapazitäten, die die Serienproduktion von hochleistungsfähigen, kostengünstigen TMR-Magnetsensoren für die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen unterstützen können. Unter der Leitung eines Managementteams, das sich aus hochkarätigen Experten und Veteranen der Magnetsensorik und des Ingenieurwesens zusammensetzt, ist MDT bestrebt, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und deren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen zu MDT finden Sie auf http://www.multidimensiontech.com.

