MDT bringt ultraweiten AGV-TMR360C Magnet-Leitsensor für AGV-Anwendungen auf den Markt

San Jose, Kalifornien und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire)

MDT baut Produktionslinien von TMR-Sensor-ICs auf vollständig integrierte Serie von Sensormodulen aus und eröffnet so die Vorzüge der TMR-Technologie für Hochleistungsanwendungen in der Industrie

MultiDimension Technology Co. Ltd. (MDT), ein führender Anbieter von Magnetsensoren, der sich auf die Technologie des Tunnelmagnetowiderstands (TMR) spezialisiert hat, hat eine neue Produktreihe magnetischer TMR-Leitsensoren mit dem AGV-TMR360C-Modul auf den Markt gebracht, die simultan drei magnetische Markierungen mittels ultraweiter Sensorweite von 950 mm und großem Luftspalt von bis zu 250 mm feststellen können. Sie integrieren MDTs TMR-Sensoren mit Schaltkreisen für die Signalverarbeitung und stellen die Position magnetischer Bänder oder magnetischer Markierungen mit hoher Präzision fest. Sie wurden für fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF), fahrerlose Transportbehälter (AGC) und Rollregale für automatisierte Fertigungsstraßen, Logistik, Transport und Hafeneinrichtungen gebaut.

"Im Vergleich zu anderen magnetischen Leitsensoren auf dem Markt setzt der AGV-TMR360C von MDT zahlreiche außerordentliche Funktionen um, die unsere Kernkompetenz in der TMR-Technologie zeigen, darunter Präzisionsmessungen auf größere Entfernungen und ultra-weite Abdeckung, schnelles Ansprechen, stabile Temperaturcharakteristika, niedriger Stromverbrauch und Immunität gegenüber Streufeld-Interferenz", sagte Dr. Song Xue, Präsident und CEO von MultiDimension Technology. "Wir verfügen über einen umfassenden Erfahrungsschatz beim Bau eines Umfeldes, das sich um TMR-zentrische Sensoren dreht, darunter mechanische Strukturen, Schaltkreise für die Signalverarbeitung, Softwaretreiber und Algorithmen, die organisch für die Umsetzung des einzigartigen Leistungsvorteils von TMR auf kostengünstige Weise optimiert sind - für ein voll integriertes und einsatzbereites Sensormodul, was unseren Kunden auf Systemebene eine bessere Kapitalrendite bietet."

Zu den Schlüsselfunktionen des AGV-TMR360C gehören:

- Ultra-weite Erkennungsbreite bei 950 mm mit magnetischer Feldmessung in 96 Kanälen - Messung über größere Entfernungen mit adaptivem Luftspalt von 50 - 250 mm - Hochpräzise Messung bei 5,0 mm mit digitalem Output in RS232/CAN-Schnittstellen - Schnelles Ansprechen in 5 ms - Flexible Konfiguration mit durch den Nutzer anpassbare Betriebsmodi N-Pol, S-Pol oder N|S-Pol - Feedback in Echtzeit über die magnetische Polarität - Hohe Immunität gegenüber EMI und Interferenz von magnetischen Materialien - Schutzklasse IP67

MDT ist der erste Lieferant der Branche von TMR-Sensoren in Serie. MDT liefert TMR-Sensor-ICs, darunter TMR-Schaltsensoren, TMR-Winkelsensoren, TMR-Linearsensoren und TMR-Zahnradsensoren zusammen mit kompletten Sensormodulen, darunter magnetische Mustererkennung und magnetische Bildsensoren mit TMR, TMR-Zahnradencoder und magnetische Leitsensoren mit AGV, die alle auf TMR-Sensor-ICs basieren, die von MDT produziert wurden.

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet und unterhält Niederlassungen in Beijing, Schanghai, Chengdu und Ningbo (China), in Osaka (Japan) und in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geschütztem geistigem Eigentum entwickelt und hochmoderne Fertigungskapazitäten gebaut, die die Serienproduktion von leistungsstarken und kostengünstigen TMR-Magnetsensoren unterstützen, um anspruchsvollste Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Das Unternehmen wird von einem Kern-Managementteam aus führenden und erfahrenen Experten in den Bereichen Magnetsensortechnologie und Ingenieurdienstleistungen geleitet und ist dem Ziel verpflichtet, Mehrwert für seine Kunden zu generieren und deren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen zu MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.

