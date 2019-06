MultiDimension Technology Co., Ltd.

MDT bringt hochauflösende digitale Dreiachs-Magnetometer auf den Markt

Nürnberg, Deutschland und San Jose, Kalifornien und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire)

Neue Magnetometer mit offenem USB-Kommunikationsprotokoll erleichtern das Rapid Prototyping und die spezifische Anpassung für Forschung und Entwicklung im Bereich Magnetsensoren

MultiDimension Technology (MDT) wird zwei neue Drei-Achs-Digital-Magnetometer für hochauflösende 3D-Magnetfeldmessung auf den Markt bringen, die USB27053 für 5 milliTesla Niedrigfeldmessung und USB25103 für 2 Tesla Hochfeldmessung, mit einer USB-Schnittstelle zum Anschluss von PCs oder Android-Geräten beinhalten. Die Magnetometer eignen sich ideal für wissenschaftliche Forschung, industrielle Messtechnik oder auch Schulungsprogramme, mit einer Vielzahl von Anwendungen, zu denen beispielsweise 2D/3D-Magnetfeldkartierung, Erforschung von Materialeigenschaften, zerstörungsfreie Prüfung, Objekterkennung und Verfolgung, Algorithmen für magnetische Abtastung und Sensor-Fusion zählen.

"MDTs neue USB Magnetometer bieten hochleistungsfähige Dreiachs-Magnetsensoren, rauscharme Sensorsignalaufbereitung, High-Resolution-Digitalisierung mit Kalibrierung durch einen Mikrocontroller und eine USB-Schnittstelle zur Kommunikation mit PCs oder Android-Geräten. Eine benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche ermöglicht die Visualisierung des 3D-Magnetfelds in Echtzeit sowie Konfigurationsoptionen für Kalibrierung, Filterung, Abtastrate etc. MDT kann den Magnetometer mit einer spezifischen Schnittstelle für beliebige TMR-Sensoren, Hall Effekt-Sensoren oder AMR/GMR-Sensoren anpassen, so dass die Benutzer die Sensorperformance evaluieren und den am besten geeigneten Sensortyp für ihre Anwendungen auswählen können. Das Unternehmen stellt außerdem ein offenes Kommunikationsprotokoll bereit, das sich mit allen Entwicklungsplattformen und Programmiersprachen wie LabView, Arduino, Matlab, C# oder Python koppeln lässt und das Rapid Prototyping für neue Anwendungen deutlich erleichtert. MDTs Magnetometer sind für eine breite Anwenderbasis, von Forschern im Bereich der Sensortechnik über Anwendungsentwickler, Prüfingenieure, Labortechniker bis hin zu Hobbyisten, Lehrkräften und Studenten, als allgemein einsetzbares magnetisches Abtastinstrument und auch als anpassbare Plattform für die Sensorforschung zugänglich", erklärt Dr. James G. Deak, Mitgründer und CTO von MultiDimension Technology.

Merkmale der Drei-Achs-USB Magnetometer von MDT:

- Hochauflösende Messung im 5-stelligen Bereich über USB27053 (+/-5mT Low-Field mit 20nT Auflösung) oder USB25103 (+/-2T High-Field mit 7.5µT Auflösung); - 3D-Messung mit 250Hz Abtastrate; - Benutzerdefinierte Konfigurationen für Bereich, Filterung, Mittelwertbildung und Datenprotokollierung - Eingebaute Offset- und Empfindlichkeitskalibrierung; - Anpassbare Linearisierung und Orthogonalisierung; - USB-Schnittstelle für Plug-and-Play-Betrieb; - Grafische Benutzeroberfläche für PC- und Android-Geräte; - Befehlszeilenschnittstelle und offenes Kommunikationsprotokoll.

MDTs USB Magnetometer können in MDTs Webshop bei Amazon.com bestellt werden. Die Magnetometer werden auch auf der Sensor+Test in Nürnberg und auf der SensorsExpo ausgestellt, die vom 25. - 27. Juni 2019 in San Jose stattfindet.

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet und unterhält Niederlassungen in Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo (China), in Osaka (Japan), und in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen verfügt über ein einzigartiges Portfolio an geschütztem geistigem Eigentum und hat hochmoderne Fertigungskapazitäten entwickelt, die die Serienproduktion von leistungsstarken und kostengünstigen TMR-Magnetsensoren unterstützen können, um anspruchsvollste Anwendungsanforderungen zu erfüllen. MDT wird von einem Kernteam aus führenden und erfahrenen Experten in den Bereichen Magnetsensortechnologie und Ingenieurdienstleistungen geleitet, und ist dem Ziel verpflichtet, Mehrwert für seine Kunden zu generieren und deren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen zu MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.

Medienkontakte Jinfeng Liu, jinfeng.liu@multidimensiontech.com, Tel: +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (China) Jilie Wei, kevin.wei@multidimensiontech.com, Tel: +86-189-3612-1160 (China)

