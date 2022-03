Mainstream Renewable Power Ltd

Mitsui steigt bei Aker Horizons als langfristiger strategischer Investor in erneuerbare Energien ein, um das Wachstum zu beschleunigen

Dublin, 25. März 2022 (ots/PRNewswire)

Mitsui & Co. Ltd. investiert 575 Mio. EUR in Mainstream Renewable Power, um das Wachstum des Mainstream-Portfolios an erneuerbaren Energien weltweit zu beschleunigen, unter anderem in Nord- und Südamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum

Mainstream wird neue Stammaktien ausgeben, wodurch Mitsui einen Anteil von 27,5 Prozent erhält

Mitsui stärkt die Umwandlung von Mainstream in ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien durch eine komplementäre geografische Präsenz, ein globales Kundennetz und industrielle Fähigkeiten

Mainstream Renewable Power („Mainstream", das „Unternehmen"), das globale Unternehmen für erneuerbare Energien, freut sich bekannt zu geben, dass Mitsui & Co, Ltd. („Mitsui") sich bereit erklärt hat, 575 Millionen Euro in Form von neuen Stammaktien in Mainstream zu investieren, was einer Beteiligung von 27,5 Prozent am Unternehmen entspricht. Mitsui wird neben Aker Horizons, das nach der Transaktion 54,4 Prozent an Mainstream halten wird, eine langfristige aktive Rolle beim Wachstum des Unternehmens übernehmen.

Diese Transaktion bewertet Mainstream auf einer 100-Prozent-Basis mit rund 2,1 Milliarden Euro.

Beschleunigung der Umwandlung von Mainstream in einen wichtigen Akteur für erneuerbare Energien

Die Portfolios von Mitsui und Mainstream sind fokussiert und ergänzen sich, da beide Unternehmen über bedeutende Anlagen in Lateinamerika, Afrika und Asien verfügen, die in Betrieb oder in der Entwicklung sind. Mitsui wird sein globales, branchenübergreifendes Geschäftsnetzwerk und seine weitreichenden industriellen Fähigkeiten nutzen, einschließlich der weltweiten Kompetenz als unabhängiger Stromerzeuger (IPP) in 22 Ländern.

Mitsui ist eine der führenden japanischen Handels- und Investmentgesellschaften mit rund 45.000 Mitarbeitern in 63 Ländern. Die Geschäftsaktivitäten von Mitsui erstrecken sich auf Mineral- und Metallressourcen, Eisen und Stahl, Infrastruktur, Chemikalien und Energie.

Die globale Präsenz von Mitsui, die umfassende Erfahrung im Energiesektor und die globalen strategischen Allianzen in Verbindung mit den industriellen Fähigkeiten von Aker Horizons werden erhebliche strategische Auswirkungen auf die Umwandlung von Mainstream in ein Großunternehmen für erneuerbare Energien haben:

Beschleunigung der geografischen Expansion des Unternehmens in wachstumsstarke Märkte

Ausweitung der Marktzugänge, insbesondere im Bereich der Stromabnahmeverträge (PPA) für Unternehmen

Beschleunigung des Ausbaus der Bau- und Betriebskapazitäten für Plattformen im Multi-Gigawatt-Bereich

Ausbau der Kapazitäten für Energielösungen einschließlich Batteriespeicherung und Stromhandel

Ausbau der Führungsposition bei der Produktion von grünem Ammoniak und grünem Wasserstoff, wodurch das Power-to-X-Angebot rasch vorangetrieben wird

Erzielung bedeutender operativer Fortschritte

Mainstream ist ein reines Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien mit einer 14-jährigen Erfolgsgeschichte in der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Wind- und Solarkraftwerken auf globalen Märkten, einschließlich Lateinamerika, Afrika und Asien-Pazifik. Das Unternehmen ist einer der erfolgreichsten Entwickler von erneuerbaren Energieplattformen im Gigawatt-Maßstab für Onshore-, Offshore- und Solarenergie. Es hat bereits 6,5 GW an Anlagen erfolgreich bis zum Financial Close gebracht, darunter die Hornsea-Zone, der größte heute in Betrieb befindliche Offshore-Windpark der Welt.

Seit Aker Horizons im Januar 2021 den Erwerb eines 75-prozentigen Anteils an Mainstream bekannt gab, hat das Unternehmen wesentliche operative Fortschritte erzielt, darunter:

Vorantreiben des Baus der 1,4-GW-Wind- und Solarenergieplattform von Andes Renovables in Chile, die im nächsten Jahr vollständig in Betrieb genommen werden soll

in Chile, die im nächsten Jahr vollständig in Betrieb genommen werden soll Aufstockung des globalen Portfolios um 5,2 GW auf 16,6 GW

Erlangung des Status eines bevorzugten Bieters für 1,27 GW an Wind- und Solarprojekten in Südafrika

Start der 1-GW-Plattform Nazca Renovables in Chile, einschließlich der Unterzeichnung einer privaten PPA mit einem strategischen Partner

Sicherstellung einer Investitionsentscheidung der regionalen Behörden für die ersten 200 MW des 1,4-GW-Offshore-Windprojekts Phu Cuong Soc Trang in Vietnam

Erwerb einer ersten 50-prozentigen Beteiligung an einem schwimmenden 800-MW-Offshore-Windprojekt in Japan zusammen mit Aker Offshore Wind

Erfolgreicher Abschluss der geplanten Veräußerung des chilenischen Stromerzeugers Aela Energia, des größten unabhängigen chilenischen Erzeugers erneuerbarer Energien, für 686 Mio. USD und Fortschritte bei der Veräußerung von Lekela Power, einem der größten unabhängigen Stromerzeuger Afrikas, mit angestrebtem Abschluss bis Ende dieses Jahres

Mary Quaney, Group Chief Executive von Mainstream Renewable Power, sagte: „Es gab noch nie einen wichtigeren Zeitpunkt in der Geschichte unseres Planeten, um den globalen Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Die heutige Ankündigung unterstreicht die Führungsposition von Mainstream im weltweiten Wettlauf um die Erreichung des Nulltarifs und ermöglicht es den Ländern, ihre Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten durch den groß angelegten Einsatz erneuerbarer Energien rasch zu verringern. Wir freuen uns, Mitsui als neuen strategischen Partner neben Aker Horizons begrüßen zu dürfen. Gemeinsam konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, unsere ehrgeizigen Wachstumspläne voranzutreiben und unser kollektives Fachwissen und unsere Ressourcen zu nutzen, um Mainstream in diesem Jahrzehnt zu einem weltweit führenden Unternehmen für erneuerbare Energien zu machen."

Kristian Røkke, Chief Executive von Aker Horizons und Chairman von Mainstream, sagte: „Mitsui ist der perfekte Partner für Mainstream, um das Wachstum des Unternehmens zu einem bedeutenden Anbieter erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Ich kenne Mitsui seit vielen Jahren und bin sicher, dass ihr reiches industrielles Erbe, ihre globale Präsenz und ihr gleichgesinnter Ansatz in Sachen Nachhaltigkeit für Mainstream von großem Wert sein werden. Wir sehen Mainstream als integralen Bestandteil der Pläne von Aker Horizons, grüne Industriezentren im Megaformat zu entwickeln und dabei die Synergien zwischen Mitsui, dem Portfolio von Aker Horizons und anderen strategischen Partnern zu nutzen."

Kazumasa Nakai, Chief Operating Officer von Mitsui, sagte: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Aker Horizons an Mainstream zu partizipieren, um das Wachstum und die Expansion der Entwicklungs- und Bau-/Betriebsaktivitäten von Mainstream zu fördern, indem wir unsere globalen Geschäftsnetzwerke mit Kunden aus verschiedenen Branchen und die breit gefächerten industriellen Fähigkeiten, einschließlich der tiefgreifenden Expertise im globalen Energiesektor, nutzen. Wir sind davon überzeugt, dass die Beteiligung an Mainstream die strategische Partnerschaft zwischen der Aker-Gruppe und Mitsui weiter stärken und unsere Umstellung auf erneuerbare Energien und die Reduzierung von Treibhausgasen als Reaktion auf den globalen Klimawandel vorantreiben wird."

Globale Partnerschaft zur Entwicklung starker Unternehmenscluster im Bereich der erneuerbaren Energien

Mitsui, Aker Horizons und Mainstream haben sich zum Ziel gesetzt, aufbauend auf der jahrelangen erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Mitsui und der Aker-Gruppe, starke Unternehmenscluster im Bereich der erneuerbaren Energien zu fördern und zu entwickeln. Die Investition von Mitsui in Mainstream wird die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Industriekonzernen weiter stärken und den Weg für die Zusammenarbeit in neuen Geschäftsbereichen wie Energiehandel, Energiemanagement, Batteriespeicherung sowie grüner Wasserstoff und Ammoniak ebnen. Mitsui ist bestrebt, durch die Nutzung integrierter Funktionen seiner verschiedenen Geschäftsbereiche größenbedingte Geschäftscluster im Bereich der erneuerbaren Energien zu entwickeln.

Details zur Transaktion

Die Transaktion wird in Form einer Privatplatzierung von Stammaktien der Aker Mainstream Renewables AS, der Holdinggesellschaft von Mainstream Renewable Power, an Mitsui durchgeführt, wodurch dem Unternehmen ein Bruttoerlös von 575 Millionen Euro zufließt. Nach der Transaktion wird Mitsui einen Anteil von 27,5 Prozent an Mainstream halten, Aker Horizons 54,4 Prozent und der Gründer von Mainstream, Eddie O'Connor, zusammen mit irischen Kleinanlegern die restlichen 18,1 Prozent. Der Abschluss der Transaktion wird im April 2022 erwartet.

Mitsui, Aker Horizons und Mainstream beabsichtigen, die Entwicklung von Mainstream im Hinblick auf einen Börsengang fortzusetzen, wobei die Transaktion Flexibilität in Bezug auf den Zeitpunkt der künftigen Finanzierung von Mainstream gewährleistet.

DNB Markets, ein Teil der DNB Bank ASA, hat als Finanzberater und Advokatfirmaet BAHR AS als Rechtsberater für Mainstream und Aker Horizons in Verbindung mit der Transaktion fungiert.

Elizabeth Adams, FTI Consulting

Informationen zu Mainstream Renewable Power

www.mainstreamrp.com

Informationen zu Mitsui

Informationen zu Aker Horizons

www.akerhorizons.com

