Mainstream Renewable Power Ltd

Mainstream Renewable Power schließt ein Wind- und Solarfinanzierungsgeschäft in Chile über 580 Mio. US-Dollar ab

Dublin (ots/PRNewswire)

Das globale Wind- und Solarentwicklungsunternehmen Mainstream Renewable Power ("Mainstream" oder "das Unternehmen") hat die Finanzierung für die erste Phase seiner hundertprozentigen und vollständig in Auftrag gegebenen riesigen 1,3 GW-Plattform "Andes Renovables" für Wind- und Solarenergie in Chile abgeschlossen.

Das Unternehmen hat erfolgreich 580 Mio. US-Dollar an Fremdkapital aufgenommen, um den Bau der ersten Phase einer der größten lateinamerikanischen Wind- und Solaranlagenplattformen zu finanzieren.

Die Finanzierung erfolgte durch ein Konsortium von sechs Banken: CaixaBank, DNB, KfW IPEX-Bank, Natixis, SMBC und Societe Generale und ist eines der größten Finanzierungsgeschäfte für erneuerbare Energien in der Region in diesem Jahr. Eine siebte Bank, die Banco Santander, stellte eine Mehrwertsteuerfazilität zur Verfügung.

Die erste Phase von Andes Renovables mit 571 Megawatt (MW) mit dem Namen "Cóndor" besteht aus drei Wind- und einer Photovoltaikanlage. Der Bau hat bereits begonnen, und die Anlagen werden 2021 den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Sie werden genügend nachhaltigen Strom erzeugen, um 680.000 chilenische Haushalte zu versorgen und 656.000 Tonnen CO2 pro Jahr zu vermeiden.

Andes Renovables ist eine dreiphasige Wind- und Solarenergieplattform mit einem Volumen von ca. 1,7 Mrd. US-Dollar, die aus sieben Wind- und drei Solaranlagen besteht. Für die nächsten beiden Phasen "Huemul" und "Copihue" mit einer Gesamtleistung von rund 730 MW liegt der Abschluss der Finanzierung in den nächsten Monaten im Plan.

Die neuen Windparks werden von Sacyr Industrial und Elecnor gebaut, wobei Vestas, Nordex Acciona und Siemens Gamesa die Windturbinen liefern. Sterling & Wilson wurden für den Bau des Solarparks Río Escondido ausgewählt, während die Netzanschlussarbeiten von Transelec, CGE, HMV und Siemens durchgeführt werden. Alle vier Haupttransformatoren für die Projekte werden von ABB geliefert.

Andy Kinsella, Chief Executive der Mainstream Group: "Der Spatenstich für die 1,3-Gigawatt Plattform Andes Renovables von Mainstream ist ein wichtiger Meilenstein in unserem langfristigen Engagement, Chile kostengünstige und saubere Energieerzeugung zur Verfügung zu stellen. Der Beginn der Lieferung dieses 1,7 Milliarden US-Dollar teuren, dreiphasigen Projekts - eine der größten Plattformen für Wind- und Solarenergie in Lateinamerika - ist ein weiterer Nachweis für die Position von Mainstream als weltweit führender unabhängiger Bauträger mit in der Entwicklung befindlichen Anlagen für erneuerbare Energien in Lateinamerika, Afrika und Südostasien, die insgesamt 9 GW erzeugen. Der heutigen Ankündigung wird in den kommenden Monaten der Abschluss der Finanzierung und der Baubeginn für die zweite und dritte Phase von Andes Renovables folgen."

Manuel Tagle, General Manager für Lateinamerika von Mainstream: "Wir sind sehr stolz darauf, bei der Dekarbonisierung des chilenischen Stromsystems und der Senkung der Preise für die Stromerzeugung im Land eine Vorreiterrolle zu spielen. Die heutige Ankündigung des Abschlusses der Finanzierung von Cóndor ist von besonderer Bedeutung, da allein diese vier neuen Projekte über 656.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden werden. Darüber hinaus wollen wir mit einer zusätzlichen Pipeline von 2,7 Gigawatt an Wind- und Solarenergieanlagen, der geografisch vielfältigsten des Landes, in den kommenden Jahrzehnten einen noch größeren Beitrag leisten."

Im Jahr 2016 war Mainstream mit 27 % der gesamten zugewiesenen Kapazität der größte Gewinner in Chiles größter technologieneutraler Stromauktion. Die Nationale Energiekommission Chiles hat Mainstream einen auf 20 Jahre angelegten, indexgebundenen Vertrag in US-Dollar erteilt, der ab dem Jahr 2021 3.366 Gigawattstunden feste Leistung liefern soll. Mainstream hat außerdem mit seinem Joint-Venture-Partner Actis über die Aela-Plattform weitere 332 MW Windkraft in Chile geliefert und im Jahr 2014 seinen ersten Windpark in Betrieb genommen.

Hinweise für Redakteure:

Detaillierte Projektinformationen

Phase Name MW MW Solar-PV Kommerzieller Onshore-Wind Betrieb 1 Cóndor 3 Anlagen 1 Anlage 2021 (426 MW) (145 MW) 2+3 Huemul und 4 Anlagen 2 Anlagen 2021 und 2022 Copihue (525 MW) (205 MW) Phase eins - Cóndor-Anlagen Name der Technologie MW- Leistung Region Kommerzieller Ausrüster Bauunter- Anlage Betrieb nehmer Tchamma Onshore-Wind 157 Antofagasta 2021 Siemens SacyrIndustrial Gamesa Cerro Tigre Onshore-Wind 185 Antofagasta 2021 Vestas Elecnor Alena Onshore-Wind 84 Biobío 2021 NordexAcciona SacyrIndustrial Río Escondido Solar-PV 145 Atacama 2021 Vollständiger EPC-Vertrag: Sterling & Wilson 571 MW

Informationen zu Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power ist der weltweit einzige unabhängige Entwickler von Wind- und Solarenergieanlagen im Versorgungsbereich mit globaler Präsenz. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein hochwertiges Portfolio im Umfang von mehr als 9 Gigawatt durch Wind- und Solaranlagen in den Regionen Lateinamerika, Afrika und Asien-Pazifik sowie global im Bereich Offshore-Windkraft bereitzustellen.

Mainstream hat Wind- und Solaranlagen, die mehr als 800 MW produzieren, in den kommerziellen Betrieb gebracht und baut derzeit weitere Anlagen für 1,5 GW in Lateinamerika und Afrika.

In Chile besitzt Mainstream vollständig von Auftragnehmern geführte Wind- und Solaranlagen, die 1,3 GW Strom produzieren und im Begriff sind, ab dem Jahr 2021 mit dem kommerziellen Betrieb zu beginnen. In Afrika hat das Unternehmen 600 MW Wind- und Solaranlagen in Südafrika in den kommerziellen Betrieb gebracht und verfügt dort derzeit über 250 MW Windkraftanlagen im Bau. Über sein Joint Venture Lekela Power in Afrika verfügt das Unternehmen über 410 MW an Windkraftanlagen im Bau in Senegal und Ägypten.

Mainstream ist weltweit führend in der Entwicklung von Offshore-Windenergieanlagen. In Großbritannien wurden 3,5 GW Offshore-Windprojekte vom ersten Konzept über die Genehmigung bis zur baureifen Phase erfolgreich abgewickelt. Dazu gehören der weltweit größte Offshore-Windpark, die Projekte Hornsea 1 und Hornsea 2, die derzeit im Vereinigten Königreich gebaut werden.

Die Soc Trang 800 MW-Bauprojekt für Offshore-Windenergie von Mainstream in Vietnam ist die größte Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien in Südostasien. Das Unternehmen unterzeichnete eine Vereinbarung mit Eni, dem globalen Energieunternehmen, über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung potenzieller erneuerbarer Energien in Afrika und Südostasien. Der anfängliche Schwerpunkt liegt dabei auf der Offshore-Wind-Leasing-Runde 4 in Großbritannien.

Mainstream hat bisher Projektfinanzierungen von mehr als 2,1 Milliarden Euro erlangt und beschäftigt 260 Mitarbeiter auf vier Kontinenten.

www.mainstreamrp.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/686512/Mainstream_Renewable_Power_Logo.jpg

Pressekontakt:

Emmet Curley

Head of Communications & Positioning

Telefon: +353-86-2411-690

E-Mail: emmet.curley@mainstreamrp.com

Original-Content von: Mainstream Renewable Power Ltd, übermittelt durch news aktuell