Berlin/Hamburg (ots) - Presseeinladung zur Vorstellung der neuen DIVSI-Studie:

"Wenn es um vertrauliche Informationen geht: Brief oder E-Mail?" - Sicherheit und/oder Bequemlichkeit? Die Bürger und ihre privat-geschäftliche Kommunikation

Termin: Dienstag, 12. Dezember 2017, 10.30 Uhr Ort: Tagungszentrum in der Bundespressekonferenz, Raum 3 und 4, Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstrasse 55, 10117 Berlin

Im Namen des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) möchten wir Sie sehr herzlich zur Vorstellung der gemeinsam mit dem SINUS-Institut erarbeiteten Studie einladen.

Vorgestellt werden Ihnen die Ergebnisse durch O Matthias Kammer, Direktor des DIVSI O Silke Borgstedt, Direktorin des Bereichs "Sozialforschung" des SINUS-Instituts O Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), wird daran anknüpfend und mit Blick auf die aktuell diskutierte ePrivacy-Verordnung den politischen Handlungsbedarf skizzieren.

Die aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) beschäftigt sich mit einem Thema, dem bisher nur wenig Aufmerksamkeit zu Teil wurde: der privat-geschäftlichen Kommunikation. Tagtäglich kommunizieren Bürger über unterschiedliche Kanäle mit Unternehmen, Behörden, Dienstleistern, Versicherungen etc. und tauschen auf diesem Weg besonders wichtige, sensible und personenbezogene Daten aus. Doch wie sieht diese Kommunikation im Alltag konkret aus, welche Bedeutung kommt analogen und digitalen Kommunikationskanälen zu und welche Anforderungen stellen die Bürger an privat-geschäftliche Kommunikationskanäle? Diese Fragen hat das DIVSI in seiner jüngsten Studie, realisiert mit dem renommierten SINUS-Institut, untersucht.

