AACSB stellt 25 Wirtschaftsschulen heraus, die sich in besonderem Maße für Unternehmertum einsetzen

AACSB International (AACSB), das weltweit größte Netz für Wirtschaftspädagogik, stellt heute als Highlights seines Mitgliederwettbewerbs "Innovations That Inspire" (Innovationen, die inspirieren) 25 Wirtschaftsschulen heraus. Der Wettbewerb, eine jährlich wiederkehrende Initiative, würdigt Institutionen in aller Welt, die im Wirtschaftspädagogik-Umfeld als Vorkämpfer für Veränderungen auftreten. Beim diesjährigen Wettbewerb ging es um "Catalysts for Innovation" (Impulsgeber für Innovation) - eines der fünf Chancenfelder, die in AACSBs gemeinsamer Vision für Wirtschaftspädagogik genannt werden. Mit Programmen, die sowohl interdisziplinäre Zusammenarbeit als auch das Einbeziehen von Gemeinschaften vorsehen, sind die herausgestellten Innovationen inspirierende Beispiele für Anstrengungen in der Wirtschaftspädagogik, das unternehmerische Denken zu stärken und die Gründung neuer Firmen anzuregen.

Zu den diesjährigen herausgestellten Innovationen gehören folgende wirkungsreiche Initiativen:

- Das Programm "Succession Iowa" der University of Northern Iowa dient als Vermittlungsmechanismus zwischen Firmeninhabern in ländlichen Gebieten Iowas, die ihr Geschäft abgeben möchten, und qualifizierten Käufern, die diese Betriebe künftig erfolgreich weiterbetreiben können. - Das Programm "Biodesign" der Hebrew University of Jerusalem entwickelt Israels nächste Generation hochmoderner Leadership in Unternehmertum und Technologie im Bereich Biotechnologie. Es arbeitet nach einem multidisziplinären, teambasierten Ansatz, bei dem medizinisches Personal, Studenten der Ingenieurwissenschaften und Studenten der Wirtschaftswissenschaften gemeinsam neue medizinische Geräte entwickeln. - Das "Swinburne Social Startup Studio" der Swinburne University of Technology arbeitet mit noch am Anfang stehenden Sozialunternehmen zusammen, um Ideen zu entwickeln und zu testen. Ziel ist es, Wissen zu erarbeiten, um das Ökosystem von Sozialunternehmen zu stärken.

"Der Bedarf an Innovation, die Experten disziplinübergreifend einbezieht und auf die Bedürfnisse sowohl lokaler als auch weltweiter Gemeinschaften eingeht, war noch nie deutlicher zu erkennen als in diesen beispiellosen Zeiten", erklärt Thomas R. Robinson, President und CEO von AACSB. "Es ist uns eine Ehre, diese 25 Wirtschaftsschulen für ihre wertvolle Rolle, die sie für die Stärkung des Unternehmertums durch Forschung, Lehre und Einbeziehung von Gemeinschaften spielen, herauszustellen. Ihre Anstrengungen ermöglichen die Gründung und effektive Führung von Unternehmen in aller Welt."

Der Wettbewerb "Innovations That Inspire", jetzt in seinem fünften Jahr, hat schon über 120 Initiativen von Wirtschaftsschulen herausgestellt, die zukunftsorientierte Ansätze in Pädagogik, Forschung, in der Einbeziehung oder Unterstützung von Gemeinschaften, sowie im Bereich Führung darstellen. Bis heute haben die Mitglieder der "Business Education Alliance" von AACSB fast 1.000 Innovationen eingebracht und damit eine solide Basis in AACSBs DataDirect-System geschaffen - zur Information und Inspiration anderer Mitglieder und der Branche.

Einen Überblick über alle herausgestellten Innovationen können Sie sich auf der Webseite aacsb.edu/innovations-that-inspire verschaffen.

Informationen zu AACSB International

AACSB International (AACSB), gegründet 1916, ist der weltweit größte Zusammenschluss im Bereich Wirtschaftspädagogik. Er verbindet Pädagogen, Lernende und Wirtschaftsbetriebe, um die nächste Generation herausragender Führungskräfte heranzubilden. AACSB ist in über 100 Ländern und Gebieten präsent. Es setzt sich dafür ein, im Bereich Wirtschaftspädagogik Einbeziehung zu fördern, Innovation zu beschleunigen und die Wirkung von Initiativen zu verstärken. Mehr darüber, wie AACSB die Wirtschaftspädagogik zugunsten einer besseren Gesellschaft transformiert, erfahren Sie unter aacsb.edu.

