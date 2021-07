ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Income Fund zum dritten Mal in Folge mit dem LuxFLAG Environmental Label ausgezeichnet

Zuerich, Schweiz (ots)

ThomasLloyd, einer der führenden Impact-Investment-Manager und Anbieter von Klimafinanzierungen, freut sich zu verkünden, dass sein Sustainable Infrastructure Income Fund (SIIF) zum dritten Mal in Folge mit dem renommierten LuxFLAG Environmental Label ausgezeichnet wurde.

LuxFLAG stellt unabhängig sicher, dass der SIIF die Nachhaltigkeitsprinzipien in den gesamten Investmentprozess integriert. SIIF erfüllt die Kriterien von LuxFLAG, indem er sich auf Investitionen in Dekarbonisierungsinfrastruktur in Schwellenländern fokussiert und Anlegern die Möglichkeit bietet, in den Übergang zur Kohlenstoffneutralität Asiens zu investieren.

Die zugrundeliegende Anlagestrategie des SIIF hat sich in den letzten 10 Jahren bewährt, denn sie investiert direkt in ein diversifiziertes Portfolio von nachhaltigen Infrastruktur-Realanlagen in aufstrebenden und wachstumsstarken Märkten in Asien.

Der Fonds, dessen verwaltetes Vermögen im Februar die 100-Millionen-Euro-Marke überschritten hat, generiert in den Ländern, in die er investiert, einen mehrfachen sozioökonomischen Nutzen, da das Portfolio drei Biomasse- und drei Solarkraftwerke auf den Philippinen und sechs Solarkraftwerke in Indien umfasst. Diese Projekte verändern Leben und Gemeinschaften, indem sie Millionen von Menschen Zugang zu stabiler, zuverlässiger und sauberer Energie verschaffen.

LuxFLAG wurde 2006 von sieben privaten und öffentlichen Partnern gegründet - darunter die Europäische Investitionsbank und die luxemburgische Regierung - mit dem Ziel, nachhaltige Investitionen im Finanzsektor in Luxemburg und Europa zu fördern. Das LuxFLAG Label ist für seine hohen Standards und die strenge Bewertung der Nachhaltigkeits-, ESG- und Global-Impact-Investitionen, Strategien und Anlageverfahren der gelabelten Anlagevehikel anerkannt.

Im Einklang mit den langfristigen Zielen der Investoren ist ThomasLloyd stets darauf bedacht, dass Nachhaltigkeit ein zentraler Wert ist, sowohl auf der Investoren- als auch auf Unternehmensebene. Anfang dieses Jahres gab ThomasLloyd bekannt, dass sein aktuelles und zukünftiges Produktportfolio zu 100 % mit dem Artikel 9 der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) übereinstimmt.

Michael Sieg, CEO der ThomasLloyd Group: "Wir freuen uns, dass wir das LuxFLAG Environmental Label erneut verliehen bekommen haben, als weitere Anerkennung unseres Engagements für Impact Investing in nachhaltige Infrastruktur. Private und institutionelle Investoren können nun von unserer Investmentexpertise in der sich entwickelnden Anlageklasse Infrastruktur profitieren und ihre ESG-Quoten in ihren Anlageportfolios deutlich erhöhen.

Impact Investing ist heute ein wichtiger Aspekt für alle Investoren und wir sind der festen Überzeugung, dass eine direkte Strategie, die sich auf private Infrastruktur und Sachwerte konzentriert, Investoren dabei helfen kann, ihre nachhaltigen Ziele auf klare und transparente Weise zu erreichen."

Sachin Vankalas, Generaldirektor der LuxFLAG: "Wir freuen uns, dass der ThomasLloyd Sustainable Infrastructure Income Fund das LuxFLAG Environmental Label erhalten hat. Dies ist ein Beweis für den tatsächlichen Einfluss des Unternehmens im Bereich der Schwellenländer sowie eine Anerkennung für die Transparenz, die es Investoren bieten kann- eine Eigenschaft, die wir bei LuxFLAG sehr schätzen."

Über die ThomasLloyd Group

Thomas Lloyd ist ein globales Investment- und Beratungsunternehmen, das soziale und ökologische Veränderungen durch die gezielte Finanzierung, den Bau und den Betrieb von ausschließlich nachhaltigen Projekten in den Bereichen Infrastruktur, Landwirtschaft und Immobilien vorantreibt. Das Leistungsspektrum umfasst Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette dieser Sektoren. Dazu gehören neben der Strukturierung, Platzierung und Verwaltung von auf Wirkung basierenden Investmentlösungen auch Beratungs- und Projekt- und Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen sowie digitale Finanzdienstleistungen wie Investmentbrokerage, Anlageberatung und Vermögensverwaltung.

ThomasLloyd wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Impact Investoren und Anbieter von Klimafinanzierung. ThomasLloyd ist ein Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Principles of Responsible Investment. Zum 31. März 2021 verwaltete ThomasLloyd 1,5 Mrd. US-Dollar an Kapital in nachhaltige Infrastruktur.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.thomas-lloyd.com

Über LuxFLAG

LuxFLAG, die Luxembourg Finance Labelling Agency, ist eine unabhängige und internationale Non-Profit-Organisation, die 2006 in Luxemburg von öffentlichen und privaten Partnern gegründet wurde. LuxFLAG will die Mobilisierung von Kapital für den nachhaltigen Finanzsektor fördern, indem es ein transparentes Label für aktive Anlagevehikel in den Bereichen Klimafinanzierung, ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), Umwelt, Mikrofinanzierung und grüne Anleihen vergibt. Die LuxFLAG Labels zeichnen sich durch hohe Standards und eine strenge Bewertung der Anlagestrategie der gelabelten Anlagevehikel, die Integration von ESG-Kriterien in den Anlageprozess sowie die Bestätigung der Transparenz gegenüber den Anlegern - die Schlüsselelemente der Zulassungskriterien für LuxFLAG Labels sind.

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte: www.luxflag.org

Original-Content von: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, übermittelt durch news aktuell