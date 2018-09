SIMCom auf dem MWCA2018: Weltweite Partnerschaften stärken die Globalisierung des Internet der Dinge (IoT)

Los Angeles (ots/PRNewswire) - SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des weltweit führenden Anbieters von IoT-Modulen, SUNSEA AIOT (002313.SZ), kündigte heute die Präsentation seiner neuesten Lösungen auf dem Mobile World Congress Americas 2018 an, der vom 12.-14. September 2018 im Los Angeles Convention Center in Kalifornien stattfinden wird.

SIMCom wird demonstrieren, inwiefern das Unternehmen in der Lage ist, Firmenkunden durch die Verlagerung ihrer Dienstleistungen auf IoT-basierte Plattformen bei der Schaffung nahtloser weltweiter Unternehmen über verschiedene Branchen hinweg zu unterstützen.

Zu den Höhepunkten zählen:

Capstone: SIMCom und Capstone sind vor kurzem eine Partnerschaft eingegangen, um ein einzigartiges Portfolio an Wasserzählern und SW-Anwendungen für Stadtbehörden und Wasserversorgungsunternehmen zu erstellen, sodass ihre Softwareanwendungen einen intelligenten Wandel durchlaufen können. Unter Anwendung einer Open Sense DMA (Device Management Application) als robuste cloudbasierte Managementlösung und vollständiger Integration mit einer Produktsuite konnten SIMCom und Capstone Funktionen wie OTA, ein Führungs- und Leitsystem für Kunden rund um den Globus, bereitstellen. Die Mehrheit der Betreiber stimmten einer Fast-Track-Zertifizierung der Capstone-Produkte zu, die SIMComs SIM7000A-Module enthalten und NB-IoT/eMTC/GSM in diesem Jahr unterstützen.

DataRemote: Zum ersten Mal entschied sich ein Spezialist für drahtlose IoT-Kommunikationslösungen, die individuell auf jede Unternehmensebene angepasst werden, für SIMComs SIM7100A als sein 4G LTE Cat. 3 Module, um sein LTE-Netzwerk anzubieten. Für die Zukunft plant das Unternehmen, das Cat. 4 Modul zu übernehmen, das für den nordamerikanischen Markt konzipiert und mit SIM7600X-H integriert ist.

Coffee Leo: SIMCom und Coffee Leo stellen einen vernetzten Kaffeeautomaten vor, der für verschiedene Self-Service-Szenarien entworfen wurde. Mit einem Touchscreen können Nutzer Kaffee bestellen, bezahlen und gleichzeitig den Gerätestatus im Auge behalten. Die Coffee Leo IoT-Lösung bietet Betreibern die Möglichkeit, die Geräte aus der Ferne zu kontrollieren und Daten durch ein embedded, cloudbasiertes Modul zu senden (SIM7600A-H für geschäftliche Tätigkeiten in den USA oder SIM7600CE für China). Sämtliche Softwareanwendungen des Kaffeeautomaten sind identisch und können reibungslos umgestellt werden.

Connected Massage Master: SIMCom und Momoda werden den Mini-Spa-Service für Massagesessel präsentieren. Besucher werden mit der Anwendung von SIMCom 4G-Modulen (SIM7500A) vertraut gemacht, um Zahlungen tätigen zu können und um zu verstehen, auf welche Weise der intelligente Massagesessel mit Momodas Umsatz- und Datenmanagementplattform zur Sammlung und Übermittlung von Maschinendaten vernetzt ist. Momoda und ihre Partner können mittels der Anwendung ihr gesamtes Maschinennetzwerk überwachen und verwalten und werden auf potentielle Probleme sowie die Reduzierung von Ausfallzeiten und Kosten aufmerksam gemacht.

"Innerhalb der letzten 16 Jahre konnte SIMCom sich als führender Hersteller von Hardware-Modulen etablieren. Angetrieben von dem Ziel, zum weltweit führenden IoT-Unternehmen zu werden, bemühen wir uns um stärkere Partnerschaften mit US-Unternehmen sowie dem Rest der Welt. Um unser Ziel zu verwirklichen, beabsichtigen wir größere Investitionen in High-End-Märkte zu tätigen und werden uns aktiv weiterhin um starke Partner bemühen, um gemeinsam wachsen zu können", so Frau Wendy Wang, CEO von SIMCom.

Informationen zu SUNSEA IoT

SUNSEA IoT gilt als Wegbereiter in der IoT-Branche Chinas. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an SIMCom- und LongSung IoT-Modulen sowie branchenführende Cloud-Services mit Ayla Technology. Darüber hinaus stellen wir der Telekommunikationsbranche und Kunden großer IoT-Industriezweige Artificial Intelligence of Things-Lösungen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.sunseagroup.com.

Informationen zu SIMCom

SIMCom gilt seit seiner Gründung im Jahr 2002 als Innovator und Vorreiter der Zellmodulbranche und besitzt über 1.500 erteilte Patente. SIMCom verfügt über zertifizierte 2G-, 3G- und LTE-Module für sämtliche Ihrer IoT-Einsätze, einschließlich NB-IoT, Cat-M1, Cat-1 und Cat-4, die für Betreiber in Nordamerika und über 10.000 Enterprise-Class-Nutzer weltweit zertifiziert sind. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.simcomm2m.com.

