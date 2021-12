JUSTUS GmbH

Heizen mit Pellets: Technik und Umwelt im Feuer vereint

Haiger (ots)

Umweltschonendes Heizen mit Holzpellets vereint das klassische, gemütliche Kaminfeuer mit moderner Wärmetechnik. Kostengünstig, hoher Wirkungsgrad, niedrigste Emissionen und umfassender Bedienkomfort sind hier die Stichworte. Qualitäten, die viele klimabewusste Verbraucher schätzen. Denn so lässt sich der regenerative Brennstoff Holz einfach und bequem in Form von Pellets nutzen und die Wärme auf Knopfdruck steuern.

Moderne Pelletöfen wie der Canis vom deutschen Feuerungsspezialisten Justus werden mit genormten, kleinen Holzpresslingen befeuert, die lose sowie als Sackware erhältlich sind. Die Brennstoffzufuhr erfolgt automatisch: Von einem Vorratsbehälter, der in die Feuerstätte integriert ist, gelangen die Pellets in den Brennraum, wo sie automatisch gezündet und verbrannt werden.

Wohlfühlen auf den Punkt: Clever heizen mit der smartCon-App

Alle Funktionen - etwa Temperatur, Leistung und Timer auf Tages- und Wochenbasis - lassen sich einfach und intuitiv sowohl über ein Grafikdisplay am Gerät, als auch per Fernbedienung oder die smartCon-App steuern. Mit einem Fingerwisch sowohl per Smartphone als auch per Tablet. Sehr praktisch: Die App kann nicht nur zu Hause, sondern auch von unterwegs bedient werden. So empfängt einen die warme Wohnung, wenn man zur Tür hereinkommt.

Zwei Versionen zur Auswahl

Die Heizleistung des Canis liegt zwischen 2,5 und 6,4 kW, die XL-Version kommt auf bis zu 8,0 kW. Beide sind der Energieeffizienzklasse A+ zugeordnet. Da die Leistung genau gesteuert werden kann, eignet er sich auch für Wohnungen oder Häuser mit geringem Wärmebedarf. Dank des großen Pellettanks und einer Brenndauer von bis zu 43 Stunden, muss er nur alle paar Tage nachgefüllt werden. Das kantig abgerundete Design in Schwarz kann auf Wunsch mit Speckstein kombiniert werden. Und große Feuerraumtür aus Gusseisen mit der gewölbten Scheibeneinrahmung lenken den Blick magisch aufs Feuer. Weitere Informationen und Details unter www.justus.de

