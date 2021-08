HYDRO-QUEBEC

Nuvation Energy wird Wiederverkäufer von EVLO-Energiespeichersystemen

Montréal (ots/PRNewswire)

EVLO Energy Storage, die Energiespeicher-Tochtergesellschaft von Hydro-Québec, und Nuvation Energy arbeiten im Rahmen einer Wiederverkaufsvereinbarung für die Energiespeichersysteme von EVLO zusammen. EVLO ist auf Energiespeichersysteme im Netzmaßstab spezialisiert, die auf der von Hydro-Québec patentierten Lithium-Eisen-Phosphat-Batteriechemie (LFP) basieren, während Nuvation Energy Batteriemanagementsysteme und technische Dienstleistungen im Bereich Energiespeicherung für Batteriehersteller und Entwickler von Energiespeichersystemen anbietet.

Die Allianz zwischen den beiden Unternehmen ist naheliegend, da EVLO in seinen Energiespeichersystemen bereits die Batteriemanagementsysteme von Nuvation einsetzt. Zu den beteiligten Projekten gehören das 9-MWh-Tonnerre-Projekt in Frankreich, ein 20-MWh-Projekt in Québec zur Unterstützung der Arbeiten an den Übertragungsleitungen und das Energiespeichersystem im Microgrid-Projekt von Lac-Mégantic.

"Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehung zu Nuvation Energy ausbauen können. Sie verfügen über solide Erfahrungen mit Energiespeichersystemen, und diese Vereinbarung wird es beiden Unternehmen ermöglichen, auf dem sich schnell entwickelnden Markt für Energiespeicher weiter zu wachsen", sagte Guillaume Hayet, Präsident und CEO von EVLO.

"Die Energiespeicherung erfährt ein sehr starkes Wachstum. Nuvation freut sich, auf die starke Kundennachfrage nach schlüsselfertigen Projekten mit dem Wiederverkauf des sicheren und zuverlässigen LFP-Energiespeichersystems von EVLO reagieren zu können, das mit dem BMS von Nuvation gebaut wurde. Das EVLO 1000 ist ein Beweis für die hohe technische Kompetenz von EVLO und bietet eine hervorragende thermische und chemische Stabilität. Unsere Teams arbeiten schon seit Jahren zusammen, und wir freuen uns, mit dieser Wiederverkaufsvereinbarung unsere Partnerschaft mit EVLO und Hydro-Québec weiter zu vertiefen", sagte Michael Worry, CEO und CTO von Nuvation Energy.

Informationen zu EVLO Energy Storage Inc.

Die in Québec ansässige EVLO Energy Storage Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Hydro-Québec, Nordamerikas größtem Erzeuger erneuerbarer Energie. EVLO ist ein Komplettanbieter von Speichersystemen, der kundenspezifische Batteriespeichersysteme, Steuerungssoftware, Installation, Inspektion und Verwaltung sowie ein Recyclingprogramm für Altbatterien anbietet. Die EVLO-Produktpalette zur Energiespeicherung reicht von kompakten, auf Gestellen montierten kommerziellen Systemen bis hin zu großen, in Containern untergebrachten Systemen für Versorgungsunternehmen.

Für weitere Informationen: https://www.evloenergie.com/en/

Informationen zu Nuvation Energy

Nuvation Energy bietet Batteriemanagementsysteme, Energieregler und technische Dienstleistungen für Batteriehersteller und Entwickler von Energiespeichersystemen. Unsere Produkte und Lösungen entsprechen den Standards von Versorgungsunternehmen und werden ständig weiterentwickelt, um den sich ändernden Anforderungen der Energiespeicherbranche gerecht zu werden. Wir haben unseren Hauptsitz im Silicon Valley, Kalifornien, USA, und ein Energy Storage Design Center in Waterloo, Ontario, Kanada.

Für weitere Informationen: https://www.nuvationenergy.com

Informationen zu Hydro-Québec

Hydro-Québec erzeugt, überträgt und verteilt Elektrizität. Das Unternehmen ist der größte Stromproduzent Kanadas und gehört zu den größten Wasserkraftproduzenten der Welt. Ihr einziger Aktionär ist die Regierung von Québec. Das Unternehmen nutzt hauptsächlich erneuerbare Erzeugungsoptionen, insbesondere große Wasserkraftwerke. Seine Forschungseinrichtungen, die gemeinsam als Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ) bezeichnet werden, betreiben Forschung und Entwicklung in energiebezogenen Bereichen, darunter Energieeffizienz und -speicherung. Hydro-Québec verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Batteriematerialien und hält mehr als 800 Patente in diesem Bereich.

Für weitere Informationen: https://www.hydroquebec.com

Original-Content von: HYDRO-QUEBEC, übermittelt durch news aktuell