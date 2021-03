TRACE

Trace veröffentlicht 11. jährlichen globalen Durchsetzungsbericht

Annapolis, Maryland (ots/PRNewswire)

TRACE, eine weltweit anerkannte Wirtschaftsvereinigung, die sich der Bekämpfung von Bestechung, guter Unternehmensführung und Compliance verschrieben hat, gab heute die Ergebnisse des 2020 Global Enforcement Report bekannt und stellte fest, dass das Tempo der globalen transnationalen Durchsetzung von Anti-Bestechungsmaßnahmen im Jahr 2020 gleichgeblieben ist. Der Bericht, die 11. jährliche Zusammenstellung von TRACE, liefert Daten zur Durchsetzung von Anti-Korruptionsmaßnahmen in 2020 und fasst 44 Jahre Aktivitäten zur Durchsetzung von Anti-Korruptionsmaßnahmen zusammen.

Obwohl US-Beschlüsse zum Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) im Jahr 2020 zu einer rekordverdächtigen Gesamtsumme an Bußgeldern und Strafen in Dollar führten, sank die Zahl der US-Durchsetzungsmaßnahmen im Vergleich zu 2019 um 29 Prozent. Die Vollstreckungsmaßnahmen gegen ausländische Bestechung außerhalb der USA blieben im Vergleich zu 2019 stabil, und es gab einen leichten Anstieg der Ermittlungen der Vollstreckungsbehörden weltweit wegen angeblicher Bestechung inländischer Beamter durch ausländische Unternehmen.

"Die Tatsache, dass immer mehr Länder Ermittlungen gegen mögliche grenzüberschreitende Bestechung innerhalb ihrer eigenen Grenzen einleiten, ist ein vielversprechendes Zeichen dafür, dass die Vollzugsbehörden weltweit Ermittlungskapazitäten aufbauen und die Korruptionsbekämpfung ernst nehmen", sagte TRACE-Präsidentin Alexandra Wrage. "Wir erwarten, dass diese Dynamik in Richtung Verantwortlichkeit als Folge der anhaltenden globalen Gesundheitskrise nur noch zunehmen wird. Die Strafverfolgungsbehörden haben wiederholt betont, dass die Pandemie keine Entschuldigung für Versäumnisse bei der Einhaltung von Antikorruptionsvorschriften ist."

Unternehmen in der Rohstoffindustrie sehen sich auch im Jahr 2020 mit den meisten offenen Untersuchungen und Durchsetzungsmaßnahmen weltweit konfrontiert. Der Bereich Technik/Bau ist derzeit der am zweithäufigsten untersuchte Sektor außerhalb der Vereinigten Staaten, und der Bereich Finanzdienstleistungen ist der am zweithäufigsten untersuchte Sektor innerhalb der Vereinigten Staaten.

"Nach einem leichten Abschwung unter der Trump-Administration erwarten wir, dass das Justizministerium der Biden-Administration der FCPA-Durchsetzung Priorität einräumen und seine Ermittlungspipeline ausbauen wird", so Wrage. "Wir erwarten auch eine fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt, was zu besser koordinierten Lösungen führen wird."

Sehen Sie die wichtigsten Ergebnisse von TRACE und lesen Sie den gesamten Global Enforcement Report unter www.traceinternational.org.

Informationen zum Global Enforcement Report

TRACEs Global Enforcement Report bietet grafische und textliche Analysen aller bekannten Ermittlungen und Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit transnationaler Bestechung im Geschäftsverkehr seit der Verabschiedung des U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Der Global Enforcement Report bezieht seine Daten hauptsächlich aus dem TRACE Compendium, der TRACE-Datenbank für transnationale Korruptionsfälle. Die Analyse bezieht sich auf Vollstreckungsfälle, für die Informationen öffentlich zugänglich sind, und behandelt keine Angelegenheiten, die nur inländische Bestechung betreffen.

Informationen zu TRACE

TRACE ist eine weltweit anerkannte Wirtschaftsvereinigung, die sich der Bekämpfung von Bestechung, Compliance und guter Unternehmensführung widmet und führender Anbieter von Lösungen für das Risikomanagement von Drittparteien auf Kostenteilungsbasis ist. Zu den Mitgliedern und Kunden zählen über 500 multinationale Unternehmen weltweit. TRACE hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und ist in Kanada registriert und auf fünf Kontinenten vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.TRACEinternational.org.

