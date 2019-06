Henniges Automotive

Henniges Automotive beruft L. Brooks Mallard zum Chief Financial Officer

Henniges Automotive, ein führender Anbieter hoch entwickelter Dichtungs- und Vibrationsdämpfungs-Systeme für den weltweiten Automobilmarkt, gibt bekannt, dass L. Brooks Mallard dem Unternehmen als CFO (Leiter Finanzen) beigetreten ist.

Als CFO wird L. Brooks Mallard für Finanzverwaltung, Finanzierung und interne Struktur zuständig sein, mit Verantwortlichkeit für Buchhaltung und Finanzberichte, Finanzplanung, Risikomanagement, finanzielle Kontrolle, Steuern, IT und rechtliche Fragen. L. Brooks Mallard wird zudem Mitglied des leitenden Führungsteams.

"L. Brooks Mallard kann auf eine beeindruckende Laufbahn in einer Zahl unterschiedlicher Sektoren der Branche zurückblicken, und sein Stil passt perfekt zur Kultur von Henniges", sagte Larry Williams, der CEO von Henniges. "Wir sind höchst zufrieden, ihn im Unternehmen willkommen heißen zu können und freuen uns auf seine Führungstätigkeit im Rahmen der strategischen Expansion der globalen Präsenz unseres Unternehmens."

Vor seiner Zeit bei Henniges war L. Brooks Mallard vier Jahre lang Executive Vice President und CFO bei Jeld-Wen. Zudem hatte er in seiner 25 Jahre umspannende Laufbahn Positionen im Finanzbereich bei TRW, Cooper Industries, Thomas & Betts und Briggs & Stratton inne. L. Brooks Mallard hat den Bachelor of Business Administration in Buchhaltung und den Master of Business Administration der Georgia Southern University.

Informationen zu Henniges Automotive

Henniges liefert Originalgeräteherstellern (OEM) der Automobilbranche Dichtungssysteme für Türen, Fenster, Kofferräume, Ladebordwände, Schiebedächer und Motorhauben. Das Unternehmen liefert zudem Komponenten zur Vibrationsdämpfung und eingefasstes Glas an den Automobilmarkt. Henniges verkauft seine Produkte an alle großen OEM-Kunden der Automobilbranche und betreibt Einrichtungen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 8.700 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.hennigesautomotive.com/.

