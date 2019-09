IQPC Exchange

IQPC Exchange: 70 Datenbeauftragte kommen zusammen, um über die Zukunft der Finanzdienstleistungsbranche zu diskutieren

Die Chief Data Officer Exchange for Financial Services beginnt in acht Wochen und verspricht die bislang beste Exchange zu werden. 70 Datenbeauftragte des Finanzdienstleistungssektors treffen sich im November für zwei Tage in London zum Wissens- und Erfahrungsaustausch und um zu diskutieren, wie die Datenstrategie für Finanzdienstleistungsorganisationen 2020 ausgestaltet werden sollte.

Bei der Exchange 2019 treten unter anderem folgende Redner auf:

- Barry Green, Interims-CDO bei der Allianz. Er diskutiert, was man von Start-ups lernen kann, um Nutzen aus dem Datenmanagement zu ziehen. - Scott Taylor, The Data Whisperer bei MetaMeta Consulting. Er diskutiert, weshalb Masterdaten mit dem CDO an der Spitze den digitalen Wandel ermöglichen.

Führende Datenbeauftragte aus dem Finanzdienstleistungssektor werden an Denkfabriken, Networkingsitzungen, interaktiven Podiumsdiskussionen, runden Tischen und weiteren Veranstaltungen teilnehmen. Vordenker der Branche werden mit Grundsatzreden Denkanstöße liefern. In der Hauptsache werden an diesen beiden Tagen tiefgründige strategische Gespräche stattfinden, was Signalwirkung für die weitere Entwicklung im Hinblick auf kulturelle Änderungen beim Datenmanagement in großen Organisationen haben könnte.

Die Chief Data Officer Exchange for Financial Services findet am 5. und 6. November im Hilton London Syon Park statt. Zur Teilnahme müssen strenge Qualifizierungskriterien erfüllt werden, damit Gäste ihre Position als führende Entscheidungsträger innerhalb ihrer Organisation bestätigen.

Hier finden Sie weitere Informationen über die Exchange und das vollständige Programm. Sie können auch eine Einladung beantragen, um an diesem Lösungsgipfel teilzunehmen.

