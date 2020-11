Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH

Essener Klinikchef: Silvester ohne Böller

Hamburg (ots)

Traditionelles Familien-Weihnachten wird ausfallen / Pandemie: "Dynamik ist da" / Daten statt Patienten bewegen

Ein traditionelles Weihnachtsfest mit Familienbesuchen wird es nach Einschätzung des Chefs der Uniklinik Essen in diesem Jahr nicht geben. "Wir werden Weihnachten Anspannung in den Intensivstationen erleben", warnt Professor Dr. Jochen Werner bei "19 - die DUB Chefvisite" angesichts des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens. Viele haben zudem "Silvester noch nicht im Blick": Werner fordert ein Verbot größerer Feiern und eine Debatte ähnlich der in den Niederlanden. Dort wird das Abbrennen von Feuerwerkskörpern voraussichtlich untersagt, damit keine Verletzten zusätzlich Krankenhausbetten belegen.

Besorgt zeigt sich Werner über die Zahl der im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen: In den ersten drei Monaten der Krise waren allein in seiner Klinik 36 Tote zu beklagen - in den letzten sechs Wochen sind es schon 32. "Die Dynamik ist da", stellt der Mediziner klar. Das ist auch an den neuesten RKI-Daten abzulesen: Bundesweit wurden 23.542 Neuinfektionen registriert, ungefähr so viele wie am Samstag letzter Woche. Im Essener Klinikum befinden sich aktuell 122 Patienten wegen Covid-19 in Behandlung, 33 davon auf der Intensivstation, ein weiterer ist verstorben.

Die Digitalisierung kann dazu beitragen, die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen - davon ist Talk-Gast Admir Kulin, der Chef der Smart-Health-Plattform m.Doc, überzeugt. Über digitale Kanäle können Patienten und Ärzte schon heute kommunizieren, durch Videoverbindungen wird das Wartezimmer zusehends überflüssig: "2023 werden wir darüber reden, wer überhaupt noch in die Praxis muss", so Kulin mit Blick auf zum Beispiel Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Er beklagte den "Riesenstau an Investitionen" im deutschen Gesundheitswesen. Als Vorbild nannte er Schweden: Dort gibt es eine digitale Identität. "Die bewegen Daten, keine Patienten."

Bei "19 - die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet - in nur 19 Minuten. Am Montag, den 16. November, als Talk-Gast dabei: Thorsten Kaatze, der kaufmännische Direktor der Uniklinik Essen. Er warnt vor einem drohenden finanziellen Kollaps im Medizinsystem. Start ist um 10 Uhr, teilnehmen kann jeder ganz einfach via Zoom. Den Link finden Sie hier: https://dub-magazin.de/chefvisite/

Original-Content von: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH, übermittelt durch news aktuell