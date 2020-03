P2i

P2i unterzeichnet Vertrag mit Samsung zum Schutz ausgewählter Galaxy-Smartphones mit Barrier-Flüssigkeitsschutzbeschichtung

- Fortschrittliche Technologie zur Nano-Beschichtung ermöglicht erhöhte Zuverlässigkeit und Flüssigkeitsschutz für Smartphones

P2i kündigte ein Partnerschaftsabkommen mit Samsung an, das ab 2019 die Barrier-Nanobeschichtungstechnologie von Samsung in verschiedenen Smartphone-Designs einsetzen wird, um den Wasser- und Flüssigkeitsschutz auf die internen Komponenten ausgewählter Samsung Galaxy-Smartphones auszudehnen. Der P2i Barrier wird zu gegebener Zeit auch für andere Smartphone-Modelle eingesetzt werden. Die neue Vereinbarung baut auf einer bestehenden Partnerschaft zwischen Samsung und P2i auf, die bis ins Jahr 2014 zurückreicht.

Barrier von P2i ist eine Abdichtungstechnologie der nächsten Generation, die einen höheren Grad an Flüssigkeitsschutz bietet und es den Herstellern ermöglicht, die Komponenten zu schützen, auch nachdem Wasser in das Gerät eingedrungen ist.

Mit diesem Ansatz können Unternehmen die Komponenten auf der Leiterplatteneinheit (PCBA) im Falle eines Verschüttens oder versehentlichen kurzen Eintauchens in Wasser schützen.

Inkang Song, Vice President, Leiter der Technology Strategy Group bei Samsung Electronics im Bereich Mobilkommunikation, sagte: "Samsung steht an der Spitze der Smartphone-Innovation, und das gilt nicht nur für die Leistung und die Ästhetik, sondern auch für die Gewährleistung der Zuverlässigkeit unserer Smartphones. Wasserschutz ist dabei ein entscheidender Teil, wobei P2i eine fortschrittliche und vertrauenswürdige nanotechnologische Lösung darstellt".

Ady Moores, CEO von P2i, sagte: "P2i freut sich bekannt zu geben, dass Barrier nun ein Teil des Designs von Samsung auf ausgewählten Smartphones ist. Die Zuverlässigkeit von Smartphones und anderen elektronischen Geräten wird durch Barrier von P2i dadurch erhöht, dass es eine nanoskalige, elektrisch isolierende Plasmabeschichtung auf dem PCBA erzeugt. Diese bietet einen Flüssigkeitsschutz gegen Korrosion durch direkte und längere Einwirkung von Flüssigkeiten".

Barrier verwendet ein plasmagestütztes chemisches Gasphasenabscheidungsverfahren (PECVD), das eine elektrisch isolierende Beschichtung auf dem PCBA und kritischen Komponenten im Gerät erzeugt. Die Schichtdicke/Schutzstufe kann an die Bedürfnisse der Komponente angepasst werden. Die Technologie verwendet eine nicht abbauende dünne Nanoschicht, die für die gesamte Lebensdauer des Geräts hält. Die Beschichtung ermöglicht eine erneute Anwendung, wenn eine Reparatur durchgeführt oder eine modulare Komponente ersetzt wird.

Sie ist eine von drei Klassen von Wasserschutzangeboten von P2i, die einen Flüssigkeitsschutz bis zu IPX8 und darüber hinaus bieten. Das Unternehmen bietet auch spritzwassergeschützte und Dunkable®-Beschichtungen für Firmen an, die elektronische Geräte vor Flüssigkeitsschäden schützen wollen.

P2i ist weltweit führend in der flüssigkeitsabweisenden Nanotechnologie.

Das patentierte Verfahren von P2 zur gepulsten Plasmaabscheidung bietet das höchste Maß an Flüssigkeitsabweisung durch Anbringung hydrophober Nanobeschichtungen auf ganzen 3D-Produkten, sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite. Unsere funktionellen Nanobeschichtungen bieten Schutz vor Feuchtigkeit und Witterung, vor Spritzern und Verschüttungen und sogar vor versehentlichem Eintauchen. Wir passen unsere Technologie an spezifische Geräte an: ihren Zielmarkt, ihre Leistungsanforderungen und das Ausmaß der potenziellen Beschädigungen durch Flüssigkeiten, denen sie ausgesetzt sein werden.

