Tag der seltenen Erkrankungen 2018: Neue Perspektiven für Menschen mit spinaler Muskelatrophie

Ismaning (ots) - Für viele Erkrankungen stehen inzwischen wirksame und sichere Behandlungsoptionen zur Verfügung, die das Leben und den Alltag von Patienten maßgeblich verbessern können. Zum internationalen "Tag der seltenen Erkrankungen" (Rare Disease Day) am 28. Februar 2018 weisen die Mitgliedsvereine der ACHSE, regionale Selbsthilfegruppen sowie engagierte Ärzte und Einzelpersonen mit Aktionen unter anderem auf den dennoch ungebrochen hohen medizinischen Bedarf bei seltenen Erkrankungen hin. Zudem vergehen bis zur richtigen Diagnose einer seltenen Erkrankung oft noch viele Jahre. Dabei kann eine rasche Diagnose die Situation für Patienten entscheidend verbessern. Dies gilt auch für die seltene Erkrankung "spinale Muskelatrophie" (kurz: SMA), die seit Juli vergangenen Jahres erstmals gezielt behandelt werden kann.

Eine vom Unternehmen Biogen bei Eltern und Ärzten in den USA durchgeführte Umfrage ergab, dass es zahlreiche Besuche bei behandelnden Kinderärzten und Fachärzten erforderte, bis die Diagnose SMA gestellt werden konnte [1]. Ein möglichst früher Gentest soll diese Zeit deutlich verkürzen, wenn ein Verdacht auf SMA vorliegt oder aber die exakte Form einer Muskelschwäche noch gar nicht sicher diagnostiziert wurde.

Frühe Diagnose wichtig

Die SMA ist mit schätzungsweise 1.500 Betroffenen in Deutschland eine seltene Erkrankung, aber dennoch eine der häufigsten genetisch bedingten Todesursachen von Säuglingen und Kleinkindern. Ohne Behandlung erreichten sie bislang oft nicht einmal das zweite Lebensjahr.

Seit Mitte 2017 ist in Deutschland erstmals ein Arzneimittel zur gezielten Behandlung zugelassen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat diesem Arzneimittel in seiner Eigenschaft als höchstes Organ der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen zuletzt einen "erheblichen Zusatznutzen" attestiert. Das ist die höchste Kategorie, die der G-BA vergibt.

Umso wichtiger ist es, die Muskelschwäche frühzeitig zu erkennen - nicht nur bei Säuglingen. Denn auch Erwachsene können von SMA betroffen sein, auch wenn der Verlauf milder ist und sich die Erkrankung zum ersten Mal oft erst in der Jugend oder im Erwachsenenalter bemerkbar macht. Dennoch kann auch die später einsetzende SMA tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben von Betroffenen und Angehörigen haben. Zudem ist sie eine fortschreitende Erkrankung, sodass sich der Gesundheitszustand ohne Behandlung bei allen Patienten im Zeitverlauf in der Regel verschlechtert.

Gentest liefert schnelle Ergebnisse

Sowohl bei Säuglingen, Kleinkindern als auch Jugendlichen und Erwachsenen kann eine ausgeprägte Muskelschwäche durch eine Vielzahl von Erkrankungen und anderen Ursachen hervorgerufen werden. Selbst ein mit neuromuskulären Erkrankungen erfahrener Arzt stellt in der Regel lediglich zunächst eine Verdachtsdiagnose. Gesichert werden kann diese durch einen genetischen Test. Da es sich bei SMA um eine der häufigeren neuromuskulären Erkrankungen handelt, kann sich auch ein genetischer Test zu Beginn der Differenzialdiagnose anbieten.

Für die humangenetische Laboruntersuchung werden wenige Milliliter Blut von einem spezialisierten Labor analysiert. Manche Labore arbeiten auch mit speziellen Trockenblutkarten, für die lediglich ein Blutstropfen auf eine Filterkarte aufgetragen wird. Durch die geringe Probenmenge eignet sich dieser Test für jede Altersgruppe und die Ergebnisse liegen in der Regel binnen einer Woche vor. Dadurch wird Patienten ein entsprechend schneller Zugang zu einer passenden Behandlung ermöglicht. Die Betreuung kann dann in einem spezialisierten Zentrum erfolgen, das beispielsweise bei der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM e.V.) hinterlegt ist: http://bit.ly/SMA-DGM.

Gendefekt als Ursache für SMA

SMA geht auf einen Gendefekt zurück, der dazu führt, dass ein für Nervenzellen im Rückenmark notwendiges Eiweiß nicht in ausreichender Menge gebildet wird. In der Folge kommt es zu einer allmählichen Schwäche der Muskulatur und in schweren Fällen sogar zum Verlust der Bewegungsfähigkeit. Den Betroffenen mit früh einsetzender SMA ist es dann oft nicht möglich sogenannte motorische Meilensteine zu erreichen, also beispielsweise den Kopf zu halten oder sich auf den Rücken zu drehen. Auch Atmen und Schlucken sind ohne medizinische Unterstützung kaum möglich, sodass eine künstliche Beatmung und Ernährung unumgänglich werden.

Durch einen innovativen Ansatz haben es Wissenschaftler geschafft, den Defekt bei SMA teilweise auszugleichen. Das Arzneimittel greift in den Ableseprozess eines bestimmten Gens ein und führt dazu, dass das notwendige Eiweiß in deutlich erhöhter Menge zur Verfügung steht. Patienten können dadurch motorische Meilensteine und eine Verbesserung der Muskelfunktion erreichen, die bei einem unbehandelten Krankheitsverlauf bislang nicht beobachtet werden konnten. Ohne Therapie versterben viele Kleinkinder oder die Betroffenen erleiden schwere Behinderungen.

Die SMA gehört zu den seltenen Erkrankungen. Rund zwei Millionen Deutsche sind genetische Träger, in den allermeisten Fällen ohne Folgen.

