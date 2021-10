PAYBACK GmbH

PAYBACK VISA Kreditkarte erhält den "Deutschen Fairness Preis 2021"

Die PAYBACK Visa Kreditkarte wurde in der Kategorie "Kundenkreditkarten" mit dem diesjährigen "Deutschen Fairness Preis" ausgezeichnet. In der umfassenden Auswertung aus 54 Studien und Kundenbefragungen erhält die Kreditkarte des größtem und beliebtesten deutschen Bonusprogramms einen Spitzenplatz in Sachen Kundenorientierung und Kundenservice. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung - vor allem, weil sie auf der Befragung von Kund:innen basiert. Mit unseren Kreditkarten bieten wir ihnen eben spürbare Mehrwerte, wie zum Beispiel das Angebot der weltweit kostenlosen Bargeldabhebung und der Teilzahlungsfunktion. On top zum Bezahlen können viele PAYBACK Punkte gesammelt werden, und das auch außerhalb des PAYBACK Partnerverbunds", so Nadine Lesch von PAYBACK, die den Bereich Kreditkarten verantwortet.

Durchgeführt wurde die Studie vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender n-tv. Dazu wurden knapp 12.000 verdeckte Textkontakte und 90.000 Kundenmeinungen zu 1.700 Unternehmen ausgewertet.

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Zufriedenheit der Kund:innen mit den Unternehmen in drei zentralen Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. Wichtige Bewertungskriterien der jährlichen Studie sind Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, die Einhaltung von Absprachen sowie Kulanz bei Reklamationen.

Außerdem wurden die Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, die Transparenz von Verträgen und der Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote abgefragt. Pro Kategorie konnten die Befragten nur maximal ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt haben.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet und zählt sowohl zu den "Top 3 Shopping-Apps", als auch zu den "Top Alltags-Apps" (BILD Studie 2021).

