PAYBACK GmbH

Auf die Plätze - fertig - buchen! PAYBACK Deutschland startet mit Reise-Marktplatz und vielen neuen Partnern in die Sommersaison

Bild-Infos

Download

München (ots)

Endlich ist es wieder möglich zu reisen! Ab sofort können die über 31 Millionen PAYBACK Kund:innen pünktlich zum Start der Sommersaison den neuen "PAYBACK Reise-Marktplatz" nutzen. Sie sammeln bei vielen bekannten Reisepartnern PAYBACK Punkte und sparen dadurch beim Buchen und Reisen. Denn der lang ersehnte Urlaub wird mit vielen attraktiven Mehrfach- und Extrapunkten belohnt. Aktuell gibt es 7fache Punkte bei Booking.com, bei Expedia und Hotels.com, bis zu 2.000 Extrapunkte bei HolidayCheck, den CenterParcs, bei FTI, lastminute.de und weg.de, 5fache Punkte bei FeWo direkt und belvilla und viele weitere Angebote für unterschiedlichste Reiseziele und Reisedauern.

"Für die schönste Zeit des Jahres wollen wir allen Reisefreudigen noch besseren Service und die besten Angebote auf einen Blick bieten. Unsere Reisepartner decken das gesamte Spektrum ab und so lassen sich bei Flügen, Hotel, Ferienwohnung, Mietwagen oder Pauschalreise jede Menge Punkte sammeln. Der PAYBACK Reise-Marktplatz sorgt damit für Vorfreude mit hohem Schnäppchenfaktor bei der Urlaubsplanung", so Christoph Kirschner, Director Marketplace bei PAYBACK.

Die übersichtliche Aufteilung in Flüge, Hotels, Urlaub, Ferien- und Pauschalreisen bis hin zum Mietwagen macht es Reisefans dabei jetzt noch leichter, den passenden Anbieter auf PAYBACK.de zu finden und gleichzeitig das Punktekonto aufzufüllen. Alle Angebote der vielen PAYBACK Reisepartner gibt es unter PAYBACK.de/reisen.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet. Sie zählt mit Amazon und eBay bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland und ist mit wetter.com und eBay Kleinanzeigen laut BILD (Studie August 2020) eine der "Top 3 Alltags-Apps".

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell