STARFACE bietet kostenlose UCC-Premium-Lizenzen für die Homeoffice-Anbindung

Karlsruhe (ots)

Die STARFACE GmbH stellt Kunden ab sofort kostenlose, bis 31. Mai 2020 gültige UCC-Premium-Lizenzen für die Einrichtung digitaler Homeoffices zur Verfügung. Dies ermöglicht es Unternehmen, kurzfristig nahtlos integrierte Remote Workplaces einzurichten, in denen die Mitarbeiter auf alle Kommunikationskanäle zugreifen, innovative Collaboration-Tools nutzen und durchgehend für Kunden erreichbar bleiben.

Digitale Homeoffices stehen auf den Wunschlisten vieler Knowledge-Worker ganz oben. Vor dem Hintergrund der Covid-19-Krise werden die Heimarbeitsplätze oft über Nacht zum Must-have: Denn in immer mehr Betrieben bleiben die Tore geschlossen - und selbst in Unternehmen, in denen das Business regulär weitergeht, äußert nach aktuellen Studien inzwischen eine deutliche Mehrheit den Wunsch, lieber von Zuhause aus zu arbeiten.

"Wer sein Business auch in den kommenden Wochen produktiv weiterführen möchte, ist gut beraten, schon jetzt die Weichen für die Remote-Anbindung seiner Mitarbeiter zu stellen. So bleibt das Team für Kunden und Partner erreichbar - und kann das Geschäft über die gewohnten Kommunikationskanäle aufrechterhalten", empfiehlt Florian Buzin, Geschäftsführer der STARFACE GmbH. "Mit unseren kostenlosen UCC-Premium-Lizenzen können unsere Kunden digitale Homeoffices jetzt nahezu ad-hoc einrichten - und profitieren so bis Ende Mai zuhause und im Büro zum Nulltarif von den Möglichkeiten digitaler Workplaces."

Bürodurchwahl am Heimanschluss

Die UCC-Premium-Lizenzen erschließen den Teilnehmern im Homeoffice den vollen Funktionsumfang des STARFACE UCC-Clients: Die Lösung führt alle Kommunikationskanäle an den Windows-PCs oder Macs der Mitarbeiter zusammen und ermöglicht es ihnen, die ein- und abgehende Kommunikation effektiv zu bearbeiten. Telefoniert wird wahlweise über Softphone, den Heimanschluss oder das Smartphone - wobei Gesprächspartnern bei abgehenden Gesprächen die vertraute Office-Durchwahl angezeigt wird.

Über die reine Telefonie hinaus unterstützt der STARFACE UCC-Client eine Vielzahl leistungsfähiger Collaboration-Features: File- und Screen-Sharing, Remote Desktop und Presence-Management machen es Kollegen leicht, in verteilten Teams zusammenzuarbeiten. Voice- und Video-Konferenzen und Chat helfen dabei, trotz räumlicher Trennung gemeinsame Projekte weiterzuentwickeln - selbst in internationalen Teams.

Bestands- und Neukunden können die STARFACE UCC-Premium-Lizenzen bis zum 31. Mai 2020 kostenlos für alle STARFACE Clouds, STARFACE Appliances sowie für die STARFACE VM-Edition nutzen. Zum Stichtag läuft die Lizenz automatisch aus.

