GetYourGuide

Reisetrends im Herbst 2021 - Das Reiseverhalten der Deutschen kurz vor den Herbstferien

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Wie reisen die Deutschen im Herbst 2021? Welche Ziele stehen für dieses Jahr noch auf der persönlichen Bucketlist? Zu diesem Thema hat die Buchungsplattform GetYourGuide kurz vor den landesweiten Herbstferien aktuelle Daten* erhoben und spannende Umfrageergebnisse erhalten.

Die Herbstferien können kommen! Für insgesamt 70,3% der Befragten stehen Kurzurlaube im eigenen Land und der näheren Umgebung sowie innerhalb Europas noch auf dem Reiseplan für 2021 - 48,4% davon planen einen Kurzurlaub in Deutschland sowie Ausflüge in die eigene Region, 21,9% haben eine Reise in Europa geplant. Dem Thema Fernreise stehen die Deutschen nach wie vor eher skeptisch gegenüber. Obwohl aktuell bereits über 63,4% der Deutschen vollständig geimpft sind**, kommt nur für 4,4% eine internationale Reise außerhalb Europas in Frage, 39,9% schmieden aktuell noch keine Reisepläne bis zum Jahresende. Dabei ist zu beobachten, dass sich das Verhalten fast gleichmäßig durch alle Altersgruppen zieht.

Große Reiseträume

Passend zu den Umfrageergebnissen zur Reisebereitschaft, ist auch die Wunschliste der Deutschen mit vielen Aktivitäten und europäischen Reisezielen gefüllt: Einmal die Nordlichter sehen (43,5%) oder Wale und Delfine beobachten (21,3%) stehen dabei ganz oben auf vielen Wunschlisten, gefolgt von der Besichtigung der Sagrada Familia nach deren Fertigstellung (9,6%), einem Privatbesuch in einem Museum (8,7%) sowie dem Besuch des Vatikans (7,9%).

GetYourGuide macht diese unvergesslichen Reiseerlebnisse auf der ganzen Welt möglich und bietet zahlreiche außergewöhnliche Touren und Aktivitäten an:

Die Top 8 - Das sind die persönlichen Reise-Traumziele der Deutschen:

1. Spektakuläre Urlaubserinnerungen: Nordlichter sehen

Die Polarlichter, auch als Aurora Borealis bekannt, sind eins der spektakulärsten Naturphänomene der Welt. Als fantastische Farben am arktischen Himmel Islands, stehen sie auf Platz 1 vieler Wunschlisten der reisebegeisterten Deutschen und sind ab Reykjavik besonders häufig zu beobachten.

Island - Polarlichtertour ab Reykjavik ab 38 EUR p.P. HIER

2. Natur erleben: Delfine und Wale beobachten

Mit einem umweltfreundlichen Katamaran werden die Segel auf dem Atlantik gesetzt! Ab Teneriffa geht es zu den Hotspots der Delfin- und Walbeobachtungen, während die traumhafte Natur und Strände der maritimen Sonderschutzzone von Bord aus bewundert werden können. Ein außergewöhnliches Erlebnis, das ein Leben lang in Erinnerung bleibt!

Spanien - GetYourGuide Originals Delfin und Wal Öko-Bootstour auf Teneriffa ab 40 EUR p.P. HIER

3. Einmal im Leben die vollendete Sagrada Familia bestaunen

Als einer der berühmtesten Architekten des 19. und 20. Jahrhunderts revolutionierte Antoni Gaudí die katalanische Bewegung des Modernisme und prägte das Stadtbild von Barcelona wie kein anderer. Noch heute wird an der Fertigstellung seines berühmtesten Bauwerks und dem Wahrzeichen der Stadt, der Sagrada Familia, gearbeitet. Die Fertigstellung ist zwar erst in mehreren Jahren geplant, doch auch dieses Jahr gibt es dort ein Highlight zu sehen:

"Am 8. Dezember 2021 wird der nun fertiggestellte Marienturm der Sagrada Familia spektakulär enthüllt - ein großer Meilenstein, den die ganze Stadt mit vielen Events feiert. Die perfekte Zeit, um gemeinsam mit GetYourGuide einen unvergesslichen Kurztrip nach Barcelona zu buchen.", Jean-Gabriel Duveau - VP Brand

Spanien - Sagrada Familia und Park Güell Tour in Barcelona ab 79 EUR p.P. HIER

4. Exklusiv bei einem Privatbesuch ein Museum erkunden

"Innehalten" ist das Motto der größten Vermeer-Sonderausstellung in Deutschland, die vom 10. September 2021 bis 02. Januar 2022 die Werke holländischer Genremaler zeigt. Das Highlight der Ausstellung bildet das äußerst aufwändig restaurierte Bild "Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster", das die Ausstellung zum Besucher-Magnet in Dresden macht. An zwei Abenden die Woche, donnerstags und samstags, ermöglicht GetYourGuide exklusiven Zutritt, um die Ausstellung in privater Atmosphäre in Ruhe genießen zu können.

Deutschland - Johannes Vermeer Ausstellungstickets für die Gemäldegalerie in Dresden ab 12 EUR p.P. HIER (exklusiv-limitierte Abendtickets donnerstags und samstags 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr)

5. Weltgeschichte pur im Vatikan erleben

Als einer der weltweit historisch bedeutsamsten Orte und Zentrum der römisch-katholischen Kirche, bietet der Vatikan neben dem beeindruckenden Petersdom auch das zweitgrößte Museum der Welt. Mit mehr als 1.400 Galerien und einem der bemerkenswertesten Kunstschätze, in dem unter anderem Werke von Raffael, Botticelli und natürlich Michelangelo zu finden sind, führt ein offiziell lizensierter Guide des Vatikans durch eine exklusive Privattour abseits der Besuchermassen. Ein Traumziel, das auf keiner Reise-Wunschliste fehlen sollte!

Vatikanstadt - Private Führung durch die Sixtinische Kapelle und die Vatikanischen Museen ab 75 EUR p.P. HIER

6. Kappadokien von oben sehen: Heißluftballon-Flug

Ein echtes Highlight für viele Reisende ist ein Flug über die beeindruckenden Felsformationen der türkischen Region Kappadokien. Besonders schön ist der Anblick am Morgen, wenn hunderte der bunten Heißluftballons in den Himmel aufsteigen und zu ihren Touren aufbrechen.

Türkei - Tagestour Kappadokien und Heißluftballon-Flug ab ca. 990 EUR p.P. HIER

7. Einen atemberaubenden Bungee-Jump machen

Nicht für jeden ist der Sprung in die Tiefe das Richtige, doch für echte Action-Liebhaber in jedem Fall ein Muss! Ein besonderes Erlebnis ist der Sprung über dem Bhotekosi River nähe Kathmandu in Nepal, der eine fantastische Kulisse bietet.

Nepal - Bungee-Jump & Transfer von Kathmandu über dem Bhotekosi River in Nepal ab ca. 133 EUR p.P. HIER

8. Das größte Riesenrad der Welt bewundern

Es wird zwar erst am 21. Oktober 2021 eröffnet, doch schon jetzt ist das dann größte Riesenrad der Welt - "Ain Dubai" - auf einigen Wunschlisten der Deutschen zu finden! Mit ca. 250m Höhe bietet es bis zu ca. 1.900 Menschen einen fantastischen Ausblick über die Skyline der Stadt und Bluewaters Island.

"Mein Tipp ist die Buchung für Silvester - der Ausblick über Dubai während des Feuerwerks wird unvergesslich sein.", Maren Schullerus - Senior Destination Manager

Vereinigte Arabische Emirate - Tickets sind in den kommenden Wochen buchbar über getyourguide.de (ab ca. 30EUR p.P. erhältlich).

Über die GetYourGuide App können Reisende ihre persönlichen Erlebnisse flexibel buchen und umplanen, Tickets jederzeit offline einsehen und lange Warteschlangen einfach überspringen. So sind Service Tickets und Inspiration immer direkt dabei - digital in der Tasche und damit der perfekte Reisebegleiter rund um die Welt.

Über GetYourGuide:

GetYourGuide ist eine Online-Buchungsplattform, die unvergessliche Reiseerlebnisse und außergewöhnliche Touren und Aktivitäten auf der ganzen Welt anbietet. Über die Website und per App können Reisende ihre persönlichen Erlebnisse flexibel buchen und umplanen, Tickets jederzeit offline einsehen und lange Warteschlangen einfach überspringen. Die Idee dahinter entstand auf einer Urlaubsreise der beiden Gründer Johannes Reck und Tao Tao durch Peking, führte im Jahr 2009 zur Gründung und verzeichnete seither in 170 Ländern mehr als 45 Millionen über GetYourGuide gebuchte Touren, Aktivitäten und Attraktionen.

*Infos zur Studie: Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag von GetYourGuide vom 15. bis 16.9.2021 online 2.500 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt (Mehrfachnennungen möglich). Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 2,5%. Zusätzliche Informationen zur Methodik finden Sie auf Civey.com und im Civey-Whitepaper.

** Covid-19 Impfdashboard, 21. September 2021 über https://impfdashboard.de

Original-Content von: GetYourGuide, übermittelt durch news aktuell