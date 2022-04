UL

Das neue UL Labor für Kabelbrandschutz erhält die Zulassung des Zivilschutzes der Vereinigten Arabischen Emirate

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

Das UL Labor für Brandsicherheit und Leistungsfähigkeit von Kabeln in Abu Dhabi wurde vom Zivilschutz der Vereinigten Arabischen Emirate zugelassen, um Kabelhersteller bei der Einhaltung von Normen zu unterstützen und ein Konformitätszertifikat des Zivilschutzes zu beantragen.

UL, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Sicherheit und Wissenschaft, hat bekannt gegeben, dass sein Labor für Brandsicherheit und Leistungsfähigkeit von Kabeln vom Zivilschutz der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zugelassen wurde. Das UL-Labor in der Industrial City of Abu Dhabi (ICAD) ist für die Prüfung der Sicherheit und Leistung von feuerfesten Kabeln zugelassen. Die Einrichtung im Land ermöglicht es Herstellern, Marken und Lieferanten von feuerfesten Kabeln im Nahen Osten, bei der Beantragung eines vorgeschriebenen Konformitätszertifikats für den Zivilschutz auf ein lokales Labor zurückzugreifen.

Bevor der Zivilschutz der VAE dem Labor in Abu Dhabi die Zulassung erteilte, führten die von UL zugelassenen Laboratorien Prüfungen und Zertifizierungen in den Vereinigten Staaten (USA) und in Kanada für Produktexporte in den VAE-Markt durch. Diese Laboratorien sind von den Aufsichtsbehörden als Zertifizierungsstellen und Prüflaboratorien anerkannt. Die Zulassung des in den VAE ansässigen Labors bestätigt, dass es sich bei der Einrichtung um ein anerkanntes Prüf- und/oder Zertifizierungslabor handelt und dass die in der Einrichtung durchgeführten Prüfungen den Normen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC), den britischen Normen (BS) und den europäischen Normen (EN) entsprechen.

„Die VAE streben danach, eines der sichersten Länder der Welt zu sein, und deshalb wurden Behörden wie der Zivilschutz der VAE gegründet", sagte Sameer Abdul Salam, Senior Business Development Manager von UL für die Region Naher Osten und Afrika. „Um Brandschutzprodukte in die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Länder des Golf-Kooperationsrates, einschließlich Saudi-Arabien, Kuwait und Oman, zu importieren, herzustellen oder zu verkaufen, müssen die Hersteller die Sicherheit ihrer Produkte durch Tests und Zertifizierung durch ein zugelassenes Prüflabor und eine Zertifizierungsstelle nachweisen."

„Nach der erweiterten Zulassung des UL Labors für Brandschutzkabel in Abu Dhabi durch den Zivilschutz der VAE kann UL den Prozess für Hersteller vereinfachen, die ihre feuerbeständigen Kabel in die VAE importieren oder dort verkaufen möchten, und ihnen helfen, bei ihren Kunden Vertrauen in die Sicherheit ihrer Produkte aufzubauen", sagte Salam.

Das zugelassene Sicherheits- und Leistungslabor für Brandschutzkabel ist mit UL-Experten besetzt und in der Lage, flammhemmende und feuerbeständige Kabel, Brandmeldekabel, Gebäudeleitungen mit Feuerwiderstandsklassen und Glasfaserkomponentenkabel mit Feuerwiderstandsklassen und Busways zu prüfen. Das Labor kann Prüfungen nach verschiedenen Normen für Flammschutz und Feuerbeständigkeit durchführen, darunter IEC, BS und EN.

„Wir sind sehr stolz auf diese Leistung. Die Zulassung durch den Zivilschutz der VAE ermöglicht es uns, Herstellern den Zugang zum Markt der VAE leichter als je zuvor zu machen", sagte Hamid Syed, Vice President und General Manager für den Nahen Osten und Afrika bei UL. „Durch die Bereitstellung von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen im Land können wir unseren Kunden helfen, ihre Brandschutzprodukte schnell und sicher auf den Markt zu bringen. Von unserem Labor im Land aus können wir sie bei der Bewältigung von Produktrisiken, Sicherheit und Leistung unterstützen und logistische Herausforderungen - einschließlich der Senkung von Transportkosten - erleichtern, während wir ihnen helfen, konforme Produkte in der gesamten Region zu liefern."

Informationen zu UL UL ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft. Wir bieten Tests, Inspektionen und Zertifizierungen (TIC), Schulungs- und Beratungsdienste, Lösungen für das Risikomanagement und wichtige Geschäftseinblicke, um unsere Kunden in mehr als 100 Ländern beim Erreichen ihrer Ziele in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere fundierten Produktkenntnisse und unser Wissen über die Lieferketten uns zum Partner der Wahl für Kunden mit komplexen Herausforderungen machen. Erfahren Sie mehr auf UL.com.

