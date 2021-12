UL

Neues UL IoT-Sicherheits-Starterkit hilft Herstellern bei der Verbesserung ihrer Cybersicherheitsposition

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire)

Das umfassende UL Angebot an Beratungs-, Prüf- und Zertifizierungsdiensten, einschließlich des IoT Security Starter Kits, unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung ihrer Cybersecurity-Risiken und der Validierung ihrer Cybersecurity-Fähigkeiten auf dem Markt.

UL, das weltweit führende Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass es jetzt ein Internet der Dinge (IoT) Sicherheits-Starterkit anbietet, um die internen Cybersicherheitskapazitäten für einen sicheren Entwicklungslebenszyklus (SDL) zu verbessern, der die sichere Produktentwicklung und das Lebenszyklusmanagement unterstützt. Das IoT Security Starter Kit basiert auf den Best Practices von SDL und umfasst Security-by-Design-Schulungen, eine SDL-Lückenanalyse, eine Überprüfung der Produktsicherheitsarchitektur und Penetrationstests. Kunden können diese Angebote auf der Grundlage der spezifischen Sicherheitsanforderungen ihres Unternehmens anpassen. Hersteller von Steuerungssystemen für die industrielle Automatisierung sowie Hersteller von kommerziellen, Konsum- und medizinischen Geräten können vom IoT Security Starter Kit profitieren.

„Angesichts der Komplexität der IoT- und Betriebstechnologie-Infrastruktur müssen Unternehmen das richtige Maß an Sicherheit für Produkte und Systeme gewährleisten. Bei UL können wir durch eine kundenspezifische Überprüfung des Sicherheitsdesigns und der Architektur dazu beitragen, potenzielle Sicherheitslücken bereits in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses zu erkennen. Durch die Durchführung von Penetrationstests eines Produkts können wir auch potenzielle Produktschwachstellen identifizieren und Ratschläge zur Abhilfe geben", sagt Olivier Laborie, Business Development Director der Identity Management and Security Group bei UL. „Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, um ihre Mitarbeiter in einem SDL-Framework zu schulen und eine Lückenanalyse der Sicherheitsprozesse und -dokumentation durchzuführen, um sicherzustellen, dass Unternehmen in der Lage sind, potenziellen Cyberbedrohungen vorzubeugen, sie zu erkennen und auf sie zu reagieren."

Die zunehmende Komplexität von intelligenten Fabriken, adaptiven Produktionssystemen und der neuen Industrie 4.0 Geschäftsmodelle bringt eine Reihe von sicherheitsrelevanten Fragen mit sich, die es zu berücksichtigen gilt. Das komplette UL Angebot von Beratungs-, Prüf- und Zertifizierungsdienste, einschließlich des IoT Security Starter Kits, hilft Unternehmen, ihre Cybersicherheitsrisiken zu verwalten und ihre Cybersicherheitsfähigkeiten auf dem Markt zu validieren. UL verfügt über umfassendes Fachwissen im Bereich der Cybersicherheit, mit einem globalen Netzwerk von IoT- und Betriebstechnologiesicherheitslabors und mehr als 500 Sicherheitsexperten und -beratern, die über spezielles Fachwissen in Bezug auf globale Sicherheitsstandards, Rahmenwerke und Best Practices für verschiedene Verbraucher- und Industrieökosysteme verfügen.

Das IoT Security Starter Kit hilft Unternehmen:

Verbesserung der internen Sicherheitskenntnisse und -fähigkeiten

Vergleich der internen Sicherheitsprozesse und -praktiken mit den Rahmenwerken und Standards der Branche

Priorisierung von Prozessen und Praktiken, die verbessert werden müssen, um Branchenrahmen und -standards zu erfüllen

Verstehen von Produkt-, Sicherheitsarchitektur- und Designrisiken durch Testen auf Schwachstellen und Exploits

UL stärkt das Vertrauen in den Markt, indem es Hersteller und Marken dabei unterstützt, die Sicherheit von IoT-Produkten, -Geräten und -Systemen durch ein umfassendes Angebot an Cybersicherheitslösungen zu verbessern. Diese Dienste helfen Unternehmen, Risiken zu verstehen und zu bewältigen, Produkte zu sichern und die Integrität ihrer Marke zu schützen.

Erfahren Sie mehr über das IoT-Starterkit von UL.

Informationen zu UL UL ist das weltweit führende Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft. Wir bieten Tests, Inspektionen und Zertifizierungen (TIC), Schulungs- und Beratungsdienste, Lösungen für das Risikomanagement und wichtige Geschäftseinblicke, um unsere Kunden in mehr als 100 Ländern beim Erreichen ihrer Ziele in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Unser fundiertes Wissen zu Produkten und unsere Intelligenz in der Lieferkette machen uns zum Partner der Wahl für Kunden mit komplexen Herausforderungen. Erfahren Sie mehr auf UL.com.

Für Informationen über die Entwicklung von Standards und andere gemeinnützige Aktivitäten besuchen Sie UL.org.

