UL

UL erkennt PSA Certified zur vereinfachten Erlangung der UL-Qualifizierung für sichere IoT-Komponenten an

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire)

Die autonome IoT-Sicherheitssoftware von NXM wurde von UL als erste Komponente anerkannt, die sowohl die PSA-Zertifizierung als auch die UL-Qualifikation für sichere IoT-Komponenten erhalten hat.

UL, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Sicherheitswissenschaften, gab heute bekannt, dass es PSA Certified im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens zur Erlangung der UL's Secure IoT Component Qualification anerkennen wird. Dadurch wird der Nachweis zu erbracht, dass Komponenten die branchenüblichen Best Practices für die Cybersicherheit im Internet der Dinge (IoT) berücksichtigen. Mit diesem Schritt wird die Fragmentierung der IoT-Sicherheitsstandards verringert und ein sichereres IoT-Ökosystem unterstützt, da Hersteller ihre Sicherheitszertifizierungen für Komponenten wiederverwenden und die mit der Evaluierung durch Dritte verbundenen Zusatzkosten reduzieren können.

Die Autonomous Security(TM)-Software von NXM ist die erste Komponente, die von UL die Zertifizierungen PSA Certified Level 1 und PSA Certified Level 2 erhalten hat und auch für die UL Secure IoT Component Qualification qualifiziert ist. Mit der Prüfung und Zuerkennung seitens UL wird aufgezeigt, dass die autonome IoT-Sicherheitssoftware von NXM über fortgeschrittene IoT-Cybersicherheitsfunktionen verfügt.

"Wir fühlen uns geehrt, das erste Unternehmen für Cybersecurity-Software zu sein, welches sowohl die PSA-Zertifizierung als auch die UL-Qualifizierung für sichere IoT-Komponenten erhalten hat", sagte Scott Rankine, CEO von NXM. "Unsere Autonomous Security Software nutzt die fortschrittlichen Sicherheitsfähigkeiten von ARM®-basierten Chips, kombiniert mit unabhängigen Sicherheitsbewertungen und der Zusammenarbeit bei marktnahen Lösungen mit branchenführenden Organisationen wie UL, um den Verbrauchern die Gewissheit zu geben, dass die vernetzten Produkte, die sie kaufen, so konzipiert sind, dass sie Cybersecurity-Risiken minimieren."

Im Jahr 2019 wurde das PSA Certified-Framework ursprünglich von ARM, einem globalen Anbieter und Lizenzgeber von Halbleiterdesign, unter Mitwirkung von UL und fünf weiteren Mitbegründern entwickelt, um die Sicherheit in vernetzten Produkten zu verbessern. Die neue Secure IoT Component Qualification von UL hilft Herstellern von IoT-Produkten bei der Identifizierung von Drittanbieter-Komponenten, die die Sicherheit ihrer Produkte positiv beeinflussen können. Im Zuge der Zusammenarbeit zwischen PSA Certified und UL konnte eine Angleichung der Anforderungen der beiden Frameworks erreicht werden. Außerdem haben sich beide Parteien darauf geeinigt, dass die Erfüllung der PSA Certified-Anforderungen ein Mapping und ein vereinfachtes Verfahren zur UL Secure IoT Component Qualification bietet, die auch auf das IoT Security Rating Framework von UL abgestimmt ist, einer Lösung zur Verifizierung und Kennzeichnung von Sicherheitsansprüchen für IoT-Produkte. UL erkennt zukünftig auch die PSA Root-of-Trust als eine fähige Root-of-Trust-Implementierung an. Die PSA Root of Trust wurde speziell für IoT-Produkte entwickelt und soll Entwicklern helfen, die IoT-Sicherheit kostengünstig zu implementieren.

Bei vielen IoT-Produkte verlassen sich die Hersteller auf die Sicherheitsfunktionen der angebotenen Drittanbietern-Komponenten wie z. B. bei der sicheren Datenspeicherung (Chipsätze) oder der Kommunikationsabsicherung (Softwarekomponenten). Um die Sicherheit vernetzter Produkte zu gewährleisten und das IoT Security Rating von UL zu erhalten ist es für die Produkthersteller hilfreich, wenn Komponenten verwendet werden, die wichtige Sicherheitsfunktionen unterstützen und auch auf das Endprodukt abgestimmt sind.

Für Komponenten mit einer PSA-Zertifizierung besteht die Möglichkeit, auch eine UL Secure IoT Component Qualification zu erhalten, die eine Auflistung der spezifischen Sicherheitsfunktionen seitens der Komponente mit einschließt. Bei der Überprüfung der PSA-zertifizierten Anforderungen durch UL wird festgestellt, welche wichtigen Sicherheitsfunktionen aus dem UL IoT Security Rating Framework von der Komponente erfüllt werden können. Im Laufe der weiteren Begutachtung seitens UL werden die Komponentenhersteller dazu angeregt, zusätzliche Sicherheitsfunktionen zu erfüllen, um weitere IoT-Sicherheitsbewertungsstufen zu erreichen. Auf diese Weise hilft die UL Secure IoT Component Qualification den Produktherstellern, die Sicherheit ihrer vernetzten Produkte zu verbessern.

"Als Teil der jahrzehntelangen Erfahrung von UL im Bereich Cyberscurity und der schnell wachsenden IoT-Sicherheitspraxis sind wir stolz darauf, mit innovativen Cybersecurity-Unternehmen wie NXM zusammenzuarbeiten, um die IoT-Sicherheit auf dem Markt voranzutreiben", sagte Isabelle Noblanc, Global Vice President und General Manager der UL-Abteilung für Identitätsmanagement und Sicherheit. "Sichere Komponenten und Lösungen, wie das Erreichen der PSA-Zertifizierung und der UL-Qualifizierung für sichere IoT-Komponenten durch NXM, unterstreichen den Wert, den UL auf sichere Ökosysteme, sicheres Produktdesign und Lebenszyklusmanagement legt, und helfen den Herstellern, sichere vernetzte Produkte auf den Markt zu bringen."

Informationen zu UL UL wendet wissenschaftliche Erkenntnisse an, um Sicherheits- und Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen und trägt damit zur Schaffung einer besseren Welt bei. Wir schaffen Vertrauen, indem wir die sichere Einführung innovativer neuer Produkte und Technologien ermöglichen. Jeder bei UL teilt die Leidenschaft, die Welt sicherer zu machen. Wir stärken das Vertrauen, indem wir die sichere Einführung innovativer neuer Produkte und Technologien ermöglichen. Unternehmen, Industrien, Regierungen, Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit vertrauen uns, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie UL.com. Weitere Informationen über unsere gemeinnützigen Aktivitäten finden Sie unter UL.org.

Original-Content von: UL, übermittelt durch news aktuell