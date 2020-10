UL

UL tritt ISA Global Cybersecurity Alliance als Gründungsmitglied bei

UL bringt seine umfangreiche Erfahrung auf den Bereichen Cybersicherheit für Operational Technology, industrielle Automatisierung und Steuerungssysteme ein

- UL, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass es der International Society of Automation (ISA) Global Cybersecurity Alliance (ISA-GCA) als Gründungsmitglied beitritt. UL blickt auf mehr als 125 Jahre Erfahrung im Bereich der Sicherheit und 20 Jahre auf dem Gebiet der Cybersicherheit zurück. Hiermit soll ein wichtiger Beitrag zum Ziel der ISA-GCA geleistet werden, modernste Cybersicherheit für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme weltweit voranzutreiben.

Die Kompetenz von UL auf dem Gebiet der Cybersicherheit setzt sich zusammen aus einem globalen Netzwerk von Sicherheitsexperten und -beratern, branchenführenden Kundenpartnern, spezialisiertem Fachwissen zu global geltenden Sicherheitsnormen, Frameworks und bewährten Verfahren sowie aus der Erfahrung unabhängiger Anbieter von Cybersicherheit-Bewertungen, -Prüfungen und -Zertifizierungen für Industrie 4.0. Die umfassende Erfahrung von UL im Bereich der Cybersicherheit für das "Industrial IoT" (IIoT) ist von enormer Bedeutung für die primären Ziele des Verbands, die Cybersicherheit global einheitlich zu strukturieren und die Übernahme der Normenreihe ISA/IEC 62443 zu fördern.

UL tritt der Global Cybersecurity Alliance der ISA als Gründungsmitglied bei, zusammen mit dem neuen Mitglied Eaton, das in der Branche die Bemühungen um die Vereinheitlichung der globalen Cybersicherheitsnormen und die Bewertung durch Dritte federführend geleitet hat. Diese Vereinheitlichung ist für die Sicherheit von vernetzten industriellen Automatisierungsprodukten und Steuerungssystemen entscheidend. Als Gründungsmitglied wird UL dem Beratungsausschuss angehören und in Ausschüssen und Arbeitsgruppen dazu beitragen, wichtige Ziele des Verbands im Bereich der Cybersicherheit voranzubringen. Dazu gehören eine branchenweite Steigerung des Bewusstseins für dieses Gebiet, die Weiterentwicklung und die breite Übernahme der Norm ISA/IEC 62443 sowie die Optimierung von Compliance- und Präventionsinitiativen.

Zu den zielführenden Maßnahmen des Verbands gehören u. a. die Aufklärung von staatlichen Stellen, Aufsichtsbehörden und Interessengruppen, die Förderung des Austauschs von Informationen zur Cybersicherheit, die Festlegung von Grundsätzen für die Sicherheit der Lieferkette und die Harmonisierung globaler Zertifizierungsprogramme für Cybersicherheit.

"UL ist ein zuverlässiger Partner für Sicherheitswissenschaft. Die Erfahrung von UL auf dem Bereich der Sicherheit der industriellen Automatisierungs- und Steuerungssysteme ist in der Branche bekannt; dabei gewinnen seine Sicherheitslösungen in der Industrie zunehmend an Anerkennung", versichert Andre Ristaino, Managing Director von ISA-GCA. "Wir sind extrem glücklich darüber, dass UL als Gründungsmitglied der ISA Global Cybersecurity Alliance beigetreten ist. UL wird sicherlich wertvolle Beiträge zu den Zielen des Verbands leisten und die globalen Bemühungen der Industrie bei der auf Konsens basierender Norm ISA/IEC 62443 entscheidend unterstützen".

"Vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Erfahrung von UL im Bereich der Cybersicherheit und der über 30-jährigen aktiven Teilnahme am IECEE freuen wir uns darauf, der ISA Global Cybersecurity Alliance als Gründungsmitglied beizutreten", sagte Isabelle Noblanc, Global Vice President und General Manager des Bereichs Identity Management and Security von UL. "UL ist ein überzeugter Befürworter der Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit und der Compliance auf Grundlage globaler Industrienormen und bewährter Verfahren. Und diese Idee wird durch die ISA-GCA und die IEC 62443-Normenreihe verkörpert. Als Mitglied des Verbands freuen wir uns darauf, die Industrie 4.0 voranzubringen und ihre Sicherheit zu gewährleisten".

"Als weiteres neues Gründungsmitglied der ISA Global Cybersecurity Alliance freuen wir uns, dass auch UL dieser Allianz beitritt", sagt Michael Regelski, Senior Vice President im Bereich R&D for Intelligent Power Management Solutions und Chief Technology Officer im Bereich Electrical Sector bei Eaton. "Eaton setzt sich mit anderen Partnern wie UL für eine einheitliche globale Konformitätsbewertung der Cybersicherheit in der Industrie ein. Hierbei sind Bewertungen durch unabhängige Dritte wie UL aus unserer Sicht unerlässlich. Sie haben einen hohen Wert und vermitteln den Kunden in der Branche Vertrauen in die Zukunft".

Zusätzlich zur Fachkompetenz des Unternehmens im Bereich der industriellen Cybersicherheit ist UL ein anerkannter Marktführer in den für Cybersicherheit regulierten Märkten wie Zahlungsverkehr, Automobil, Behörden und Gesundheitswesen. Zum UL-Portfolio von OT- und IoT-Sicherheitslösungen gehören Dienste für die Normenreihen IEC 62443 und UL 2900, FIPS, Common Criteria, Secure Elements, UL Supplier Cyber Trust Level, UL IoT Security Rating und UL IoT Security Starter Kit. Weitere Sicherheitslösungen von UL sind mobile Sicherheit, die Entwicklung von Cybersicherheits-Frameworks, Risiko- und Reifegradbewertungen, Security-by-Design- und Cybersicherheitsstrategie-Roadmaps für den Schutz des Produktlebenszyklus, Cybersicherheit in intelligenten Ökosystemen und Risikomanagement in der Lieferkette.

Die ISA hat die ANSI/ISA 62443-Reihe von Cybersicherheitsnormen für Automatisierungs- und Steuerungssysteme entwickelt, die von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission als IEC 62443 angenommen und von den Vereinten Nationen gebilligt wurden. In den Normen werden Anforderungen und Verfahren für die Implementierung elektronisch sicherer Automatisierungs- und Industriesteuerungssysteme, für Sicherheitspraktiken und für die Bewertung der elektronischen Sicherheitsleistung definiert. Dabei wird Cybersicherheit auf ganzheitliche Weise erfasst, indem die Kluft zwischen dem operativen Betrieb und der Informationstechnologie überbrückt wird.

Weitere Informationen über das IEC 62443-Sicherheitsangebot von UL finden Sie unter ims.UL.com/iec62443.

