Kanada leitet internationalen ISO-Workshop für sichere Cannabis-Produktion

Gemeinsam mit UL arbeitet der Standards Council of Canada daran, Leitlinien für die Schaffung eines technischen ISO-Gremiums zu Cannabis zu schaffen

Die Nachfrage nach Cannabis zu medizinischen und Freizeitzwecken steigt stark. Bis 2024 wird mit einem Marktumfang von bis zu 103,9 Milliarden USD gerechnet. Aufgrund des raschen Wachstums der Branche und der Herausforderungen in Bezug auf die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Gebäuden, Gelände, Einrichtungen, und Vorgängen beim Umgang mit Cannabis wird Kanada einen internationalen ISO-Workshop leiten, um Leitlinien für diese Bereiche zu entwickeln.

Kanada hat diesbezüglich eine einzigartige Vordenkerstellung, da das Land seit der Legalisierung von Cannabis für medizinische und Freizeitzwecke im Jahr 2018 bei der Koordination mit Behörden, Regierung und Branchenvertretern zahlreiche Initiativen zur Berücksichtigung von Sicherheits- und Nachhaltigkeitserwägungen auf den Weg gebracht hat.

Sowohl Industrie als auch Behörden wandten sich aufgrund seiner Erfahrung mit den speziellen Umständen der Cannabis-Produktion an Kanada, um sicherzustellen, dass beste Praktiken eingesetzt werden, um Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Mitarbeiter, Rettungskräfte und die Öffentlichkeit zu reduzieren," erklärte Chantal Guay, CEO des Standards Council of Canada. "Der SCC ist stolz auf die Partnerschaft mit UL, um diese internationale Diskussion bei der ISO und die Entwicklung von Leitlinien, die dem globalen Markt zugute kommen, zu unterstützen."

"UL freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem SCC, um Kanada und die globale Community bei der Entwicklung von Leitlinien für aufstrebende Wirtschaftszweige wie legalisiertem Cannabis zu unterstützen", sagte Joseph Hosey, Vice President und General Manager bei UL Canada. "Um in Kanada und global erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen ein replizierbares Modell zum Schutz ihrer Mitarbeiter, Einrichtungen und Verbraucher. Wir haben mit den wichtigsten Beteiligten gesprochen, die derzeit Qualitätsmarken aufbauen - die Sicherheit ihres Betriebs ist ihnen äußerst wichtig."

Der Workshop beginnt im November 2020 und deckt drei unterschiedliche Bereiche ab: Sicherheit von Cannabis-Einrichtungen, Geräten und Ölextraktonsbetrieb; sicherer Umgang mit Einrichtungen, Vorgängen und Transport im Zusammenhang mit Cannabis und Anleitung für eine gute Produktionspraxis für Cannabis. Ziel des Workshops ist die Veröffentlichung von Leitlinien, die bei der ISO als Grundlagendokumente eingereicht werden, um ein technisches ISO-Gremium zu Cannabis zu schaffen. Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über den internationalen Workshop.

