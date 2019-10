UL

UL erhält erweiterte Zulassung für Materialtests von Volkswagen

UL, ein weltweit führendes Unternehmen für Produktsicherheit, gab heute bekannt, dass zwei seiner Materialprüflabors erweiterte Zulassungen der Volkswagen AG (VW) erhalten haben.

Dank der erweiterten Zulassungen kann UL nun an seinen Standorten in Melville, USA und Krefeld, Deutschland zahlreiche Prüfverfahren durchführen. Dazu gehören z. B. Klimawechsel- und Bewitterungsprüfungen (PV 1200), Oberflächentests (z.B. PV 3906), Mechanische Prüfungen, Brennverhalten nach TL 1010, Medienbeständigkeits- und Textilprüfungen an unterschiedlichen Innen- bzw. Außenteilen und Komponenten.

Dr. Thomas Wagner, Business Manager für den Bereich Automotive, erklärt: " Mit dem Erhalt der erweiterten Zulassungen von Volkswagen- haben wir einen wichtigen Schritt in Richtung weltweitem Ausbau der Automobilservices von UL gemacht und stärken die Position von UL als zuverlässiger Partner in der Lieferkette für Materialprüfungen in der Automobilindustrie. UL hat den Kundensupport in der Nähe der Produktionsstätten von Volkswagen und den Standorten der Komponentenlieferanten von VW intensiviert. Die Kunden von UL haben nun vollständigen Zugang zu Testprogrammen, die dem globalen Volkswagen-Standard VW 52000 entsprechen." VW 52000 leg unter anderem die Anforderungen für Materialtests sowie die Bewertung und Dokumentation der Testergebnisse fest.

Die Materialprüflabore in Melville und Krefeld bieten eine breite Palette an Services für die Automobilbranche. So lassen sich wichtige Herausforderungen meistern und die Unternehmen erhalten Unterstützung bei der Einhaltung von Standards, sodass sie Qualität und Leistung liefern können. Mithilfe hoch spezialisierter Testlabors und umfassender Materialdatenbanken unterstützt UL Automobilhersteller und TIER-Zulieferer, um die Markteinführungszeit von der Phase der Produktkonzeption und der frühen Produktentwicklung bis zum endgültigen Part Production Approval Process (PPAP) zu optimieren.

