SI Group

SI Group schließt Verkauf des Industrieharzgeschäfts an ASK Chemicals ab

Schenectady, N.y. (ots/PRNewswire)

Die Transaktion umfasst Produkte, Technologie und Produktionsanlagen in Brasilien, Indien und Südafrika

SI Group, ein führendes Unternehmen für Hochleistungsadditive, gibt den Abschluss des Verkaufs eines Großteils seines weltweiten Industrieharzgeschäfts an ASK Chemicals, ein Private Equity Portfoliounternehmen der Rhône Group, LLC, bekannt. Die Transaktion umfasst die Produkte von SI Group Industrial Resins und die dazugehörigen Produktionsstätten in Rio Claro, Brasilien, Ranjangaon, Indien, und Johannesburg, Südafrika, sowie lizenzierte Technologien und mehrere weltweite Tolling-Vereinbarungen.

SI Group behält die damit verbundenen Geschäfte in Rio Claro, Brasilien, und wird weiterhin Kunden in den Bereichen Gummi und Klebstoffe, Ölfelder, Tenside und Gießerei bedienen. SI Group behält auch das Industrieharzgeschäft in den USA und China.

Über SI Group

SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der innovativen Technologie von Leistungszusätzen, Prozesslösungen, pharmazeutischen Wirkstoffen und chemischen Zwischenprodukten. Die Lösungen von SI Group sind für die Verbesserung der Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Konsumgüter in der Kunststoff-, Gummi- und Klebstoff-, Treibstoff- und Schmierstoff-, Ölfeld- und Pharmaindustrie unerlässlich. Die SI Group verfügt über 21 Produktionsstätten auf vier Kontinenten, die mit ca. 2.300 Mitarbeitern Kunden in 90 Ländern bedienen. Im Jahr 2021 wurde SI Group von EcoVadis mit dem Gold Award für soziale Verantwortung ausgezeichnet und gehört zu den besten fünf Prozent von mehr als 50.000 Unternehmen weltweit. SI Group ist innovativ und treibt Veränderungen voran, um Werte zu schaffen, mit einer Leidenschaft für Sicherheit, Chemie und außergewöhnliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siigroup.com.

