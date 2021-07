BestFewo.de

BestFewo-Analyse: Ferienhaus-Urlauber verreisen 2021 länger und luxuriöser

In den Sommerferien sind nur noch 13 Prozent der Ferienunterkünfte frei

Bild-Infos

Download

Potsdam (ots)

Urlaub im Ferienhaus oder in einer Ferienwohnung ist gefragter denn je. Die Buchungskurve zeigt steil nach oben. In den Sommerferien sind bereits 87 Prozent aller verfügbaren Betten in Deutschland ausgebucht. Dabei verreisen Ferienhaus-Urlauber länger und luxuriöser als vor der Pandemie. Erstmals ist Schleswig-Holstein das beliebteste Bundesland für Ferienhaus-Urlauber. Herausgefunden hat das BestFewo, eine der führenden Buchungsplattformen für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Deutschland. Die Potsdamer Ferienhaus-Spezialisten haben die Reisezeiträume der Sommerferien von 2021 mit denen aus 2019 verglichen und dafür 21,5 Millionen Such- und Reservierungsanfragen sowie Buchungen analysiert.

Die Reiseexperten von BestFewo stellten fest, dass die Reisedauer gegenüber 2019 um neun Prozent steigt. Vor allem in Rheinland-Pfalz (+25%) und Nordrhein-Westfalen (+24%) bleiben Ferienhausurlauber länger.

"Der Urlaub im Ferienhaus löst in Deutschland zunehmend den Hotelurlaub als Haupturlaub ab", sagt BestFewo-Geschäftsführer Dirk Föste. Zu erkennen sei das zum einen an der längeren Aufenthaltsdauer und zum anderen an dem Wunsch vieler Urlauber nach mehr Komfort. "Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind nicht teurer geworden, trotzdem sind die Warenkörbe durch luxuriöse Extras insgesamt um 24 Prozent und für Reisen im August sogar um 36 Prozent gestiegen", so Föste.

Statt Ferienwohnungen würden sich viele Urlauber für ein Ferienhaus (+28%) entscheiden und an der Ausstattung nicht sparen. Ferienunterkünfte mit Whirlpool verzeichnen bei BestFewo ein Plus von 9,2 Prozent, Domizile mit Meer- oder Seeblick legten um 8,4 Prozent zu, Objekte mit direktem Strandzugang wurden ebenfalls stärker gebucht (+ 6,4%) genauso wie Ferienhäuser oder Ferienwohnungen mit Sauna (+ 5,1%).

Das beliebteste Bundesland für Ferienhaus-Urlaub in Deutschland ist in diesem Jahr mit 26,5 Prozent aller vermittelten Buchungen Schleswig-Holstein. Damit liegt das nördlichste Bundesland knapp vor Mecklenburg-Vorpommern (26,2%), das 2019

Platz 1 belegte. Rang 3 und 4 der beliebtesten Bundesländer belegen Niedersachsen mit 14,3 Prozent und Bayern mit 10,8 Prozent der in Deutschland vermittelten Buchungen. Spitzenreiter bei den beliebtesten Ferienorten ist - wie auch 2019 - Sankt Peter-Ording, gefolgt von Büsum, das seinen 2. Platz ebenfalls halten konnte. Einen Wechsel gab es in diesem Jahr beim dritten Platz: Zingst konnte dem Ostseebad Kühlungsborn den Rang streitig machen.

Deutschlands Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind in den Sommerferien sehr gut gebucht. Über den gesamten Sommerferienzeitraum aller Bundesländer hinweg (21.06.-11.09.) sind noch 120.000 Betten oder 13 Prozent frei. "Eng wird es vor allem in der Kernferienzeit - vom 24. Juli bis 14. August sind nur noch 7,5 Prozent unseres Portfolios verfügbar", erklärt Föste und rät Urlaubern, die in diesem Zeitraum verreisen möchten, zur schnellen Buchung.

Über BestFewo:

Mit mehr als 125.000 deutschen Unterkünften ist BestFewo die größte Plattform für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Deutschland. Das Unternehmen zählt mit insgesamt mehr als 400.000 Objekten auch europaweit zu den führenden Anbietern in diesem Segment. Alle Angebote sind online buchbar - auch für Reisebüros. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen und regionalen Tourismusorganisationen wird eine qualitativ hochwertige Produktauswahl sichergestellt. BestFewo ist das erste Reiseunternehmen, das nach den Standards des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) geprüfte Urlaubsquartiere anbietet. Betreiber des Ferienhausportals ist die BestSearch Media GmbH mit Sitz in Potsdam.

Original-Content von: BestFewo.de, übermittelt durch news aktuell