Schwedische Neuigkeiten vom Mobile World Congress in Barcelona: H&D Wireless präsentiert GEPS Raven Tags mit NB-IoT für Indoor- und Outdoor-Positionierung zur Verwendung in der Industrie, im Einzelhandel und für Großanlagen

Stockholm (ots/PRNewswire) - H&D Wireless, schwedischer Anbieter von IoT- und RTLS-Cloudplattform-Lösungen, kündigte auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona seine neuen GEPS Raven Tags an. Die zusätzliche Funktion ermöglicht es GEPS-Kunden unter anderem, die Materialflüsse zwischen den Werken, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gebäude, zu verfolgen, und das sogar in verschiedene Länder.

GEPS Raven Tags ist eine neu eingeführte, einzigartige Zusatzdienstleistung, die auf den Griffin Enterprise Positioning Services basiert, und ist damit ein Echtzeit-Indoor- und Outdoor-Positionierungssystem für die Industrie, den Einzelhandel und große Anlagen. Mithilfe von GPS, EGPRS, Cat.M1, NB-IoT, BLE, Wi-Fi und UWB verfolgt GEPS(TM) Raven Tags auch Outdoorflüsse.

"Außenkommunikation und die Positionierung mit Cat.M1 und NB-IoT ist ein großer technologischer Sprung mit enormen Chancen für die Industrie", erklärte Pär Bergsten, CEO und Gründer von H&D Wireless, während er potenzielle Kunden vor Ort in Barcelona trifft. "Das bedeutet, dass unsere Kunden, die beispielsweise GEPS testen, um Materialflüsse innerhalb ihrer Anlagen zu verfolgen und zu analysieren, nun auch die Flüsse zwischen ihren Werken verfolgen können, auch wenn diese Werke in unterschiedlichen Ländern stehen. Der gesamte Transportweg kann verfolgt werden."

Mit GEPS Raven Tags kann GEPS Production Logistics das Material auf seinem Transport begleiten oder an die Transportträger angebracht werden. Sie werden auch Mehrwegtransportverpackungen (Returnable Transport Packages, RTP) genannt. Die neue Produktfamilie GEPS Raven Tags werden in unterschiedlichen Formen, Montagelösungen, Funkstandards und mit einer Batterielebensdauer von einem bis fünf Jahren angeboten. Raven Tags nutzt GEPS Echtzeit-Lokalisierungssysteme (Real-Time Location Systems, RTLS) für die Indoor-Positionierung und erweitert den Service jetzt auf die Outdoor-Lokalisierung, zusammen mit einem dedizierten und umfassenden Service in Form eines GEPS-Visualizers, um die Anforderungen von Industrie 4.0 zu erfüllen.

"Mit Raven Tags können Unternehmen Arbeitsabläufe überwachen, bewerten und managen, indem sie Echtzeit-Informationen erhalten, die sich auf alle ihre wichtigen Daten beziehen, wie Regale, Material, Tools, Produkte und Mitarbeiter", so Pär Bergsten. "Auf diese Weise wird Raven Tags zu einer wertvollen Unterstützung für Manager, die alle ihre Leistungskennzahlen (KPIs) validieren und bewerten müssen, sich aber auch auf die Prozesse konzentrieren müssen, die eine Wertschöpfung für Unternehmen und ihre Geschäftstätigkeit darstellen."

Wesentliche Vorteile mit GEPS Raven Tags

- Führende RTLS-Plattform, die jetzt auch die Outdoor-Positionierung mit GPS, Cat.M1 und NB1 abdeckt - Verbesserte Nutzung und Reduzierung der Investitionsausgaben (CapEx) - Vollständige Sichtbarkeit über Ihre Prozesse in Echtzeit, um die Effizienz zu verbessern - Vollständige Kontrolle über die Werkzeugflüsse und RTP - Überwachung und Messung der KPI in Echtzeit - Vorinstalliert für SAP-Nutzer

Die Schlüsselfunktionen von GEPS Raven Tag umfassen:

- Überwachung über einen cloudbasierten Service - RTLS für die Indoor- und Outdoor-Nutzung - A-GPS, Cat.M1, NB1, EGPRS, UWB, BLE, Wi-Fi NFC - 5 Jahre Batterielebensdauer - Schnelle Montage - IP-Klasse 65 - FCC-, CE-, IC-Zertifizierung

GEPS für die Industrie wurde im Frühling 2017 eingeführt und hat die Position von H&D Wireless RTLS im schnellwachsenden Markt für industrielle IoT-Lösungen jetzt auch mit der Outdoor-Standortverfolgungsfunktion weiter gestärkt. Der Markt für die intelligente Fabrik (Smart Factory) und industrielles IoT wächst rapide, und man schätzt, dass er bis zum Jahr 2022 einen Wert von mehr als 225 Milliarden Dollar erreichen wird (Markets and Markets Research).

Diese Informationen sind Informationen, die H&D Wireless AB nach der EU-Marktmissbrauchsverordnung offenlegen muss. Diese Informationen wurden am 28. Februar 2018 zur Veröffentlichung bereitgestellt.

Über H&D Wireless

H&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Internet der Dinge, Cloud und Plattform-Systemen. Seine IoT-Cloudplattform Griffin ist eine End-to-End-Systemlösung mit erstklassigen drahtlosen Modulen, Cloud-Dienstleistungen mit Analytics und künstlicher Intelligenz, die durch Smartphone-Anwendungen für intelligente Haustechnik und Unternehmen visualisiert werden. Seit 2016 bietet das Unternehmen Griffin Enterprise Positioning System (GEPS(TM)) als Cloud-Service für die Indoor-Positionsbestimmung von physischen Objekten an, mit dem Geschäftsabläufe digital umgewandelt werden können, für mehr Flexibilität, bessere Effizienz und höhere Rentabilität. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu den schwedischen IoT-Unternehmen mit dem rasantesten Wachstum und den meisten Auszeichnungen. Bislang verschickte es weltweit mehr als 1.100.000 Wireless-Produkte für IoT- und M2M-Lösungen. Die Aktien von H&D Wireless sind seit Dezember 2017 am Nasdaq First North in Stockholm notiert. Kapitalzuschüsse von fast 70 Millionen SEK in 2016 und 2017 haben es dem Unternehmen ermöglicht, in die Forschung und Entwicklung von Lösungen zur Digitalisierung der Industrie zu investieren, häufig bezeichnet als Industrie 4.0 und Smart Factory. FNCA Sweden AB wurde zum Certified Adviser für das Unternehmen ernannt.

