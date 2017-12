H&D Wireless GEPS for Industry startet Pilotprojekte mit Cramo zur Positionierung von Tools

Stockholm (ots/PRNewswire) - H&D Wireless, der schwedische marktführende Anbieter von IoT-, Cloud- und Plattformlösungen, startet ein Pilotprojekt mit Cramo, ein europäischer Konzern für Equipment-Verleih. Das Projekt umfasst die Positionierung von Cramos Verleihprodukten und wird im Herbst 2017 für zwei Monate laufen, bevor eine Bewertung stattfindet.

GEPS(TM), der Griffin Enterprise Positioning Service, digitalisiert u. a. Management-Systeme und die Visualisierung verschiedener Industrieprodukte, zu denen auch das Management von Verleihdiensten zählt. H&D Wireless startet nun eine Zusammenarbeit sowie ein Pilotprojekt mit dem führenden europäischen Hardware-Verleihunternehmen Cramo, um einige der Herausforderungen des Unternehmens hinsichtlich des Managements der Maschinenvermietung zu meistern.

"Mit dem Pilotprojekt soll gezeigt werden, dass H&D Wireless zum Lösen von Cramos Geschäftsherausforderungen beitragen kann", so Martin Holmgren, Senior Vice President sowie Verantwortlicher für Cramos Vermietflotte und Produktorganisation. "Und zwar wird dies durch eine Verbesserung der Fehlerhäufigkeit bei der Rückgabe, eine Verbesserung der Kundenerfahrung an der Rückgabestelle und durch Bereitstellen ausreichender Echtzeit-Daten geschehen, die in späteren Schritten für eine Verbesserung der Flow-Priorisierung genutzt werden können."

"Wir freuen uns, einem weiteren Kunden bei der GEPS-Bewertung zu helfen und ihnen die Geschäftsvorteile in verschiedenen Flows zu zeigen. GEPS schafft Geschäftsvorteile, wenn RTLS-Lösungen eingeführt werden", so Pär Bergsten, CEO, H&D Wireless.

H&D Wireless hat sich mit GEPS for Industry einen Namen gemacht, das Fertigungsunternehmen hilft, Geschäftsprozesse zu digitalisieren und zu visualisieren sowie wichtige Anlagen und Produkte in Echtzeit zu verfolgen. Das System unterstützt zahlreiche drahtlose Technologien, wie z. B. UWB, BLE, RFID und Wifi, die zusammen mit Datenanalyse und künstlicher Intelligenz Gabelstapler, Waren, Mitarbeiter, Produkte und Arbeitsprozesse identifizieren und verfolgen können.

Mit GEPS for Industry hat H&D Wireless seine Position im wachstumsstarken Wireless Real Time Tracking- (RTLS-)Markt weiter unter Unternehmen, die mit Waren, Lieferketten und Menschen arbeiten, verstärkt. Der Markt für Smart Factory und industrielles IoT wächst drastisch und wird 2022 schätzungsweise über 225 Milliarden USD wert sein (Markets and Markets Research).

H&D Wireless plant die baldige Notierung des Unternehmens an der Nasdaq First North. Das Unternehmen gibt ebenfalls ab dem 24. November neue Aktien für vorzugsweise bereits bestehende Aktionäre aus, die dem Unternehmen 24 Millionen SEK einbringen werden, wenn das Emissionsvolumen überzeichnet ist. Das Unternehmen hat im Herbst 2016 Kapitalzuführungen in Höhe von 25 Millionen SEK und im Frühjahr 2017 in Höhe von 18 Millionen SEK erhalten.

Informationen zu H&D Wireless:

H&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von IoT-, Cloud- und Plattformsystemen. Seine Griffin IoT Cloud-Plattform ist eine End-to-End-Systemlösung mit erstklassigen drahtlosen Modulen, Cloud-Diensten mit Analytikfunktionen und künstlicher Intelligenz sowie Smartphone-Anwendungen für Heim- und Unternehmensautomatisierung. Seit 2016 bietet das Unternehmen das Griffin Enterprise Positioning System (GEPS (TM)) als Clouddienst für die Innenraum-Positionierung physischer Objekte in Geschäftsprozessen an. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu Schwedens wachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen, das bislang über 1.100.000 drahtlose Produkte für IoT M2M-Lösungen weltweit geliefert hat.

Informationen zu CRAMO:

Cramo ist Europas zweitgrößtes Verleihunternehmen, das sich auf Baumaschinen und Equipment-Vermietung sowie damit verbundene Dienstleistungen und die Vermietung von modularen Raumsystemen spezialisiert. Cramo ist in 15 Ländern tätig und verfügt über 324 Depots. Mit unternehmensweit etwa 2.600 Mitarbeitern belief sich Cramos Konzernumsatz 2016 auf 712 Millionen EUR. Cramo-Aktien sind an der Nasdaq Helsinki Ltd. notiert. Lesen Sie mehr auf http://www.cramogroup.com.

