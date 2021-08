UWG-Nienhagen

Stimmentausch in Niedersachsen: Unabhängiger Politiker singt sich weiter durch den Wahlkampf

Celle (ots)

Seit einigen Wochen erklingen in den Straßen der Samtgemeinden Wathlingen, Flotwedel und Lachendorf bekannte Melodien. Dahinter steckt ein kreativer, unabhängiger Wahlkämpfer, Alexander Hass (50). Er hat sich für die anstehende Kommunalwahl im September, einen anderen Wahlkampf einfallen lassen. Über den Gesang möchte er Bürger*innen kennen lernen und mit ihnen ins Gespräch kommen. "Wer will kann natürlich mitsingen", betont der parteilose Kandidat. Sein Motto: "Ich schenke Ihnen meine Stimme und Sie mir Ihre". Er will dabei mit Songs von Sinatra oder alten, beliebten Schlagern wie "Wann wird's mal wieder richtig Sommer", punkten.

An der Titelauswahl muss der Amateursänger jedoch noch arbeiten. "Als ich ganz in Weiß im Seniorenheim gesungen habe, fingen einige Zuhörende an zu weinen", so der gebürtige Hesse. Die Aktion kommt bei den meisten Bürger*innen sehr gut an. "Einmal wurde mein leichter, hessischer Akzent nach dem Lied bemängelt".

Gerade nach der Pandemie sei es ihm wichtig, in den unterschiedlichen kommunalen, politischen Gremien, der Kultur eine starke Stimme zu geben, sagt Hass. Aus diesem Grund wirft er seinen Hut wieder in den Ring.

Für ihn sei es wichtig, demokratische Politik ohne Parteibuch zu leben. Die bestehende Infrastruktur, Institutionen und Vereine des ländlichen Raums sollen gestärkt werden.

Über die Qualität seiner Sangeskunst will der Wahlkämpfer sich nicht äußern, denn "über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten". Eines ist sicher, erklärte Hass: "Für einen Plattenvertrag würde es nicht reichen". Hass meint außerdem weiter, ""Politiker sollten sich selbst nicht immer so wichtig nehmen". Aus seiner Sicht soll Politik mehr Bürger*innen beteiligen. Politik benötige zudem dringend mehr jungen Menschen, die sich mit ihren Ideen aktiv einbringen.

Haustüren oder Seniorenheimkonzert können unter ahass@uwg21.de oder 0172-4477503 gebucht werden.

