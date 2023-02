Zoomlion

Zoomlion liefert verschiedene Produktserien im Gesamtwert von mehr als einer Milliarde Yuan (148 Mio. USD) an Kunden weltweit

Changsha, China (ots/PRNewswire)

Am 29. Januar 2023 lieferte Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (Zoomlion) eine Reihe von Produkten im Gesamtwert von mehr als einer Milliarde Yuan (148 Mio. USD) aus. Die Lieferung ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie von Zoomlion und bildet eine solide Grundlage für die Bemühungen des Unternehmens, seine Kernwettbewerbsfähigkeit bis 2023 zu verbessern.

Die technischen Kräne von Zoomlion, darunter mehr als 200 Raupenkräne und Autokräne im Gesamtwert von mehr als 400 Millionen Yuan (60 Mio. USD), wurden gleichzeitig von mehreren Industrieparks geliefert. Der weltweite Auftragseingang von Zoomlion für Krantechnik wächst rasant, und die Nachfrage nach weltweiten Aufträgen wurde bereits bis Ende März bearbeitet.

Zoomlion hat 2022 die neue R-Generation von Turmdrehkränen auf den Markt gebracht und will 2023 die Digitalisierung und intelligente Entwicklung vorantreiben. Neue Maschinen im Wert von fast 100 Mio. Yuan (15 Mio. USD) wurden von den fünf großen Stützpunkten geliefert.

Die Betonmaschinen von Zoomlion, darunter Langarm-Pumpenwagen und Dosieranlagen, standen auch 2022 an erster Stelle des Absatzvolumens im Inland, und eine Reihe von Spitzenprodukten sorgte für einen Umsatzanstieg. Im Januar wurden hochwertige Geräte im Wert von fast 100 Millionen Yuan an Kunden ausgeliefert. 2023 wird Zoomlion die intelligente Herstellung von Pumpenwagen der Serie „Lingyun", von LKW-montierten Pumpen der Serie „Kunpeng", von Verteilermasten, Spritzen und Anhängerpumpen beschleunigen.

Der Geschäftsbereich Hubarbeitsbühnen (AWP) des Unternehmens, der mehr als 80 Länder und Regionen auf fünf Kontinenten abdeckt, ist einer der am schnellsten wachsenden Geschäftsbereiche von Zoomlion und ein führender Anbieter in der Branche. Im Januar dieses Jahres wurden Spitzenprodukte im Gesamtwert von mehr als 200 Mio. Yuan (30 Mio. USD) in die ganze Welt geliefert. Im Jahr 2023 wird das Unternehmen in eine neue Phase der raschen und hochwertigen Entwicklung eintreten.

Was die Erdbewegungsmaschinen von Zoomlion betrifft, so wurden fast 200 Bagger und Kompaktlader in verschiedene Regionen Chinas und wichtige Auslandsmärkte geliefert.

Außerdem hat Zoomlion Rammmaschinen, Bergbaumaschinen, Notfallausrüstung, Industriefahrzeuge, Landmaschinen und andere intelligente Maschinen ausgeliefert. Der Bau der Zoomlion Smart Industrial City ist ebenfalls im Gange.

Mit einem positiven Ausblick und einer verbesserten Kernwettbewerbsfähigkeit wird Zoomlion alles daran setzen, Fortschritte zu erzielen und gleichzeitig ein stabiles Wachstum im Jahr 2023 beizubehalten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1995533/Zoomlion_Delivers_Various_Series_of_Products_with_a_Total_Value_of_More_Than_One_Billion_Yuan___148.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/zoomlion-liefert-verschiedene-produktserien-im-gesamtwert-von-mehr-als-einer-milliarde-yuan-148-mio-usd-an-kunden-weltweit-301738698.html

Original-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell