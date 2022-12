Zoomlion

Zoomlion veröffentlicht die branchenweit erste intelligente Bauausführungslösung, die einen vollständig unbemannten Betrieb im digitalen Closed-Loop ermöglicht

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) stellt am 15. Dezember im Earth Moving Machinery Smart Park der Zoomlion Smart Industrial City in Changsha, Hunan, die branchenweit erste intelligente vorkonfigurierte Bauausführungslösung vor.

Zoomlion hat den fortschrittlichsten und umfangreichsten intelligenten Baumaschinenpark mit 11 intelligenten Baumaschinen aufgebaut, die den gesamten Prozess des unbemannten Bauens, einschließlich Aushub, Betonpumpen, Heben und Installieren, koordinieren können. Video ansehen: https://youtu.be/CLIItvVXsIk.

„Das ‚Superhirn' des intelligenten Bauwesens, das aus von Zoomlion unabhängig entwickeltem intelligenten Planungssystem iCES, dem MAS-Kooperationssystem für multi-intelligente Ausrüstung und dem System digitaler 4DT-Zwillinge besteht, verleiht den Baumaschinen die ‚Superkraft' und die Fähigkeit, autonom ‚anzusprechen' und Bauaufgaben zu koordinieren", so Yu Xiaoying, stellvertretender Direktor des Technologie-Forschungszentrums im zentralen Forschungsinstitut von Zoomlion.

Das brandneue intelligente Bausystem wird durch die digitale Verbindung aller Informationen, die intelligente Planung aller Aufgaben, die autonome Koordinierung aller Prozesse und die dreidimensionale Visualisierung aller Szenarien ermöglicht, was den gesamten Prozess des unbemannten, intelligenten Bauens ermöglicht:

löst BIM-Aufgaben (Building Information Modeling) in Millisekunden mit 100-prozentiger Genauigkeit; Der Versand von Bauaufträgen mit einem Klick und die volldigitale Auslieferung verkürzen die Lieferzeit im Vergleich zum manuellen Betrieb um 90 Prozent;

Durch eine kompakte und effiziente Bauweise kann die Wartezeit um 28 Prozent verkürzt werden, was zu einer schlankeren Personalstruktur und einer sichereren Bauweise führt.

kann den Betriebsweg intelligenter Geräte vorhersagen und koordinieren, um eine präzise Zusammenarbeit bei Aktionen und eine umfassende aktive Kollisionsvermeidung zu realisieren; Das 4DT-Visualisierungssystem für digitale Zwillinge ermöglicht die Rundum-Überwachung des digitalen Zwillings der Baustelle mit einem Informationsnetzwerk, einer Verwaltungstabelle und einer Überwachungskarte; das System kann die Bauzeit durch unterstützte intelligente Entscheidungsfindung um 30 Prozent verkürzen und die Effizienz der Arbeitskräfte um 300 Prozent verbessern.

Zoomlion hat die intelligente Entwicklung von Baumaschinen kontinuierlich vorangetrieben und dabei Durchbrüche erzielt – von intelligenten Technologien, die den Maschinen ein individuelles „Denken" verleihen, über Multimodus-Technologien zur Interaktion zwischen Mensch und Computer, die es den Maschinen ermöglichen, zu verstehen und zu lernen, bis zu intelligenten kooperativen Technologien, die es allen Maschinen ermöglichen, miteinander zu interagieren und als Einheit zu arbeiten. Seine bahnbrechende technologische Roadmap, die sich von einer intelligenten Einheit zu einem intelligenten Cluster entwickelt hat und nun in der Lage ist, intelligente Bauausführungslösungen in vollem Umfang zu liefern, hat ein völlig neues Betriebsmodell für das Bauwesen mit einem vollständig unbemannten Betrieb in einem digitalen Closed-Loop realisiert.

Zoomlion glaubt fest an die Macht der Technologie und setzt sich dafür ein, den intelligenten Wandel in der Branche voranzutreiben.

