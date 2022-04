Zoomlion

Innovationen für eine bessere Zukunft: Zoomlion feiert den Welttag des geistigen Eigentums

Changsha, China (ots/PRNewswire)

Jedes Jahr am 26. April wird weltweit der Welttag des geistigen Eigentums begangen, ein Tag, der die Rolle von Dienstleistungen im Bereich des geistigen Eigentums („IP") bei der Förderung von Innovation und Kreativität betont. In diesem Jahr nutzt Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK), ein führendes Unternehmen in der Herstellung von High-End-Ausrüstung, nutzt die Feierlichkeiten, um darüber nachzudenken, wie geistiges Eigentum zum industriellen Wohlstand beiträgt, technologische Innovationen vorantreibt und hilft, die Welt zum Besseren zu verändern.

Getragen von dem einzigartigen Konzept „Technologie ist die Wurzel und Produkte sind das Fundament", hat Zoomlion stets hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt und feiert unabhängige Innovationen als führenden Faktor in der Geschäftsentwicklung. Im Laufe der Jahre hat Zoomlion Produktdigitalisierung, Intelligenz und umweltfreundliche Innovationen integriert, um branchenführende Technologien und High-End-Produkte zu entwickeln.

Das Prinzip „Vision Create Futures" hat es Zoomlion ermöglicht, seinen Markenwert in 18 aufeinanderfolgenden Jahren zu steigern und gleichzeitig Umsatz und Nettogewinn zu erhöhen. Im Jahr 2021 wurde die Marke mit 86,58 Milliarden RMB bewertet, was einem Anstieg von 9,8 Milliarden RMB im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Außerdem rangiert Zoomlion auf Platz 120 der World Brand Labʼs Top 500 Asian Brands of 2021.

Das Wachstum von Zoomlion wird durch die Innovationskraft der Marke und die branchenführende Patentstärke unterstützt. Im Jahr 2021 stiegen die Patentanmeldungen von Zoomlion im Vergleich zum Vorjahr um 62 %. Insgesamt wurden im Laufe des Jahres 727 Patente genehmigt, was einem Anstieg von 99,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bis zum 31. Dezember 2021 hat Zoomlion insgesamt 12.278 Patente angemeldet, von denen 9.407 genehmigt wurden.

Zusätzlich zu den Patenten trägt Zoomlion aktiv zur Entwicklung und Überarbeitung von Industriestandards bei. Das Unternehmen hat neun internationale Normen, 414 nationale und branchenspezifische Normen sowie 22 Gruppennormen formuliert. So ist die ISO 19720-1, eine globale Norm für Maschinen und Ausrüstungen für Betonarbeiten, die von Zoomlion veröffentlicht wurde, die erste globale Baumaschinennorm, die von einem chinesischen Unternehmen herausgegeben wurde. Zoomlion beschäftigt außerdem 19 registrierte internationale Standardisierungsexperten und verfügt über sieben nationale Innovationsplattformen zur Unterstützung von Forschung und Entwicklung.

Im Rahmen seiner Entwicklungsstrategie hat Zoomlion ein umfassendes Ökosystem für die Schaffung, die Nutzung, den Schutz und die Verwaltung von geistigem Eigentum geschaffen und Innovationen in den Bereichen umweltfreundliche und intelligente Produktlinien, digitalisierte Fertigung und Mensch-Maschine-Interaktionstechnologie hervorgebracht. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2021 eine Betriebsleistung von 67,131 Milliarden RMB, 3,11 % mehr als im Vorjahr.

Durch die Förderung von Innovation und Entwicklung wird Zoomlion weiterhin den technologischen und industriellen Fortschritt vorantreiben und eine bessere Zukunft für alle gestalten.

Original-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell