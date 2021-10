Zoomlion

Zoomlion Agricultural Machinery feiert den Welternährungstag 2021 mit Maßnahmen zur Steigerung der globalen Nahrungsmittelproduktivität

Zoomlion Agricultural Machinery von Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) reagiert auf den Aufruf des Welternährungstages: "Unsere Aktionen sind unsere Zukunft" mit Maßnahmen zur weiteren starken Unterstützung der Industrialisierung, der Modernisierung und der raschen wirtschaftlichen Entwicklung der globalen Agrarindustrie.

"Angesichts der COVID-19-Pandemie wird die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität und der nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion immer wichtiger, um den Hunger weltweit zu verringern, insbesondere in Afrika", sagte Xiong Yanming, Vizepräsident von Zoomlion und Vorsitzender von Zoomlion Agricultural Machinery. "Als führendes Unternehmen in der chinesisch-afrikanischen Zusammenarbeit in der Branche der landwirtschaftlichen Maschinen beantwortet Zoomlion das Thema des Welternährungstages mit wirkungsvollen Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz der landwirtschaftlichen Produktion und der Managementqualität mit hochwertigen Produkten und professionellen, effizienten Dienstleistungen."

Zoomlion Agricultural Machinery ist seit 2011 auf den afrikanischen Markt vertreten und hat fast 3.000 Geräte in Länder wie Kenia, Tunesien, Nigeria, Ägypten, Südafrika, Äthiopien und mehr exportiert.

Während der zweiten China Africa Economic and Trade Expo (CAETE), die am 26. September eröffnet wurde, hob Zoomlion seine "Africa Solution" hervor, um den Austausch und die Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern im Bereich der Agrarmechanisierung weiter zu fördern. Mit seiner vorteilhaften F&E-Stärke hat Zoomlion landwirtschaftliche Maschinenprodukte den Bedürfnissen der lokalen Kunden angepasst und entwickelt, technische Unterstützung für lokale landwirtschaftliche Maschinerie-Programme zur Verfügung gestellt, Finanzierung der Mechanisierung sowie der Ausbildung von lokalen landwirtschaftlichen Talenten zur Verbesserung der Effizienz der Nahrungsmittelproduktion in Afrika unterstützt.

Heute haben eine Reihe von landwirtschaftlichen Maschinen von Zoomlion Produktangebote in Afrika, wie der PL2304 Hochleistungs-Rollentraktor, der RH904 Rollentraktor, und der TE80 Mähdrescher positive Rückmeldungen von Kunden in Afrika erhalten.

In diesem Jahr hat das Unternehmen offiziell eine Langzeit-Lieferantenqualifikation vom Amt der Vereinten Nationen für Projektdienste (UNOPS) erhalten, dem ersten chinesischen Landmaschinenhersteller, der diese Qualifikation erhalten hat.

"Wir freuen uns, offizieller Lieferant von UNOPS zu werden und werden auch weiterhin zur Entwicklung der globalen Agrarindustrie beitragen", so Xiong weiter.

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (1157.HK) ist ein Hersteller von hochwertigen landwirtschaftlichen und technischen Maschinen und Anbieter von Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt heute 568 Spitzenprodukte aus 70 Produktlinien, die 11 wichtige Kategorien abdecken.

