Zoomlion springt in die Top 5 der Yellow Table 2021 der KHL und ist damit der größte Aufsteiger in der diesjährigen Rangliste

Das Ergebnis stellt einen "fast beispiellosen" Sprung dar, so der Organisator

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") (1157.HK) ist in der Yellow Table-Rangliste 2021 der 50 größten Baumaschinenhersteller der Welt, die vom britischen Verlag KHL Group am 11. Mai veröffentlicht wurde, in die globalen Top 5 aufgestiegen. Mit dem Sprung um fünf Plätze im Vergleich zum letzten Jahr erreichte das Unternehmen einen historischen Höchststand und wurde zum größten Aufsteiger in der diesjährigen Rangliste.

Das Erreichen der ersten fünf Plätze in der KHL Yellow Table spiegelt Zoomlions hervorragende Teams im gesamten Unternehmen wider. Darüber hinaus steht sie für einen verbesserten globalen Einfluss, da das Unternehmen seine intelligente, digitale und nachhaltige Transformation beschleunigt und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern erweitert und vertieft.

Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2020 ein robustes Wachstum und erzielte ein Betriebsergebnis von 65,109 Mrd. CNY (9,92 Mrd. US-Dollar), was einem Anstieg von 50,34 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies ist auf die Bemühungen des Unternehmens in drei Schlüsselbereichen zurückzuführen:

-- Smarte Technologieentwicklung und -anwendung. Das Unternehmen aktualisierte das 4.0-Innovationsprojekt und legte ein innovatives 4.0A-Konzept der intelligenten, intelligenten und grünen Produktion vor, mit 11 neuen und 128 4.0/4.0A-Produkten, die im Laufe des Jahres eingeführt wurden. Diese Produkte, darunter die Geländekrane ZAT2200H8, die Turmdrehkrane der W-Serie und die Bagger der neuen Generation der G-Serie, überzeugen durch ihre hervorragende Leistung und intelligenten Funktionen.

-- In telligente Fertigungs-Upgrades. Das Unternehmen modernisierte seine intelligenten Fertigungsanlagen und legte damit eine solide Grundlage für ein qualitativ hochwertiges Wachstum. Der Bau der Smart Industry City von Zoomlion macht erhebliche Fortschritte, und die ersten fertiggestellten Industrieparks wurden in Betrieb genommen, wobei der erste Bagger im Intelligenten Bagger-Fertigungspark vom Fließband lief. Der Intelligente-Hydraulik-Komponenten-Fertigungspark (Hydraulikventile) hat ebenfalls seinen Betrieb aufgenommen. Darüber hinaus konnte die Produktionseffizienz des Unternehmens mit der kürzlich erfolgten Inbetriebnahme der intelligenten Fertigungsfabrik für Turmdrehkrane deutlich gesteigert werden.

Zoomlion ist bestrebt, Innovationen und Durchbrüche in der intelligenten Fertigung zu erzielen, um noch stärkere Leistungen zu liefern.

