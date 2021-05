Zoomlion

Zoomlion nimmt die neue Fabrik für intelligente Turmdrehkrane in Betrieb

Changde, China (ots/PRNewswire)

Die neue Fabrik wird digitale, grüne Entwicklungstrends in der Baumaschinenindustrie anführen

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) hat am 17. Mai in Changde, Provinz Hunan, offiziell den Vollbetrieb seiner Fabrik für intelligente Turmkrane (IM) aufgenommen.

Die jetzt voll in Betrieb genommene Turmkran-IM-Fabrik von Zoomlion hat die Produktionseffizienz stark verbessert - alle 18 Minuten rollt ein Turmkran vom Band. Der jährliche Produktionswert wird 3,11 Milliarden US-Dollar und mehr erreichen und damit eine weltweit führende Größenordnung und Qualität erreichen, während gleichzeitig Zoomlions digitale und grüne Transformation und Modernisierung weiter vervollständigt wird.

Die Zoomlion-Turmkranfabrik IM hat ein neues Layout mit einer "intelligenten Fabrik", zwei "Leuchtturm-Werkstätten", drei "intelligenten Lagern" und vier "Blackout-Produktionslinien", die jede Serie von Turmkranen und Bauaufzügen im Bereich von 63-20.000 Tonnen herstellen. Seine 24 intelligenten Produktionslinien und drei intelligenten Lagerhäuser können die Produktqualität durch eine umfassende Aufwertung vom Rohmaterial, Stanzen, Schweißen bis hin zur Verpackung, Logistik und Prüfung deutlich verbessern.

Die Fabrik ist auch vollständig digitalisiert, um Big-Data-Analysen und Technologien wie industrielles Internet, Informationssystem, Visualisierung und mehr zu integrieren, um eine vollständig abgedeckte Vernetzung und Mensch-Maschine-Interaktion zu erreichen.

Getreu der Mission, die grüne Entwicklung der Schwermaschinenindustrie anzuführen, wurde die neue IM-Fabrik von Zoomlion mit einer grünen Designphilosophie gebaut, die grünes Design, grüne Technologien, grüne Verpackung und grüne Produktion einsetzt, um eine vollständig grüne und nachhaltige Modernisierung des Schweißens, der Entstaubung und der Verarbeitung zu realisieren.

In der Zwischenzeit lieferte Zoomlion zwei Einheiten des weltweit größten Windkraft-Wippturmkrans LW2340-180 an den Kunden. Der 180-Tonner hat eine maximale Hubhöhe von 180 Metern und wird in den Provinzen Heilongjiang und Henan für den Bau von Windkraftanlagen eingesetzt werden.

"Die IM-Fabrik für Turmdrehkrane ist ein integraler Bestandteil von Zoomlions Plan, 'grüne Produkte in grünen Fabriken zu produzieren und grüne Energie mit grünen Produkten zu bedienen' zu realisieren. Als weltgrößter Hersteller von Turmdrehkranen war es schon immer eine der Hauptaufgaben von Zoomlion, die grüne Entwicklung der Baumaschinenindustrie anzuführen", sagt Tang Shaofang, Vizepräsident von Zoomlion.

Informationen zu Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (01157.HK) ist ein Unternehmen, das hochwertige Geräte herstellt und Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Das Unternehmen vertreibt heute mehr als 568 Spitzenprodukte aus 70 Produktsparten, die zehn wichtige Kategorien abdecken.

