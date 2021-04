Zoomlion

Zoomlion gibt das Jahresergebnis 2020 bekannt: Umsatz steigt um 50,34 % auf rekordverdächtige 9,92 Mrd. USD im Vergleich zum Vorjahr

Changsha, China (ots/PRNewswire)

Am 30. März hat die Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. ("Zoomlion"; 1157.HK) seinen Jahresbericht 2020 veröffentlicht.

Die wichtigsten finanziellen Highlights:

- Das Betriebsergebnis erreichte 65,109 Mrd. CNY (9,92 Mrd. USD), ein Anstieg von 50,34 % im Vergleich zum Vorjahr. - Der den Aktionären des börsennotierten Unternehmens zurechenbare Nettogewinn erreichte 7,281 Mrd. Yuan (1,11 Mrd. USD), ein Anstieg von 66,55 % im Vergleich zum Vorjahr.

"Zoomlion erlebte ein starkes Jahr 2020", sagte Herr Yang Duzhi, Sekretär des Board of Directors von Zoomlion. "Angetrieben von der soliden Leistung der Kernprodukte des Unternehmens und der branchenführenden Profitabilität konnte das Unternehmen im Berichtszeitraum einen Rekordumsatz erzielen."

Operative Erfolge:

Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen im Bereich Baumaschinen einen Umsatz von 61,383 Mrd. Yuan (9,35 Mrd. USD), was einer Steigerung von 49,75 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Marktanteil von Zoomlions führenden und Kernprodukten wie Kranmaschinen und Betonmaschinen wächst schneller als der Durchschnitt der Branche. Der Umsatz mit Turmdrehkranen erreicht ein Rekordhoch und behält den ersten Platz auf dem Weltmarkt. Der Marktanteil von LKW-Kranen über 30 Tonnen Kapazität, Raupenkranen sowie Langhub-Pumpwagen, LKW-Betonpumpen und Betonmischanlagen bleibt an der Spitze des heimischen Marktes.

Zoomlion schaffte auch den Durchbruch in potenziellen Märkten wie dem Markt für Erdbewegungsmaschinen und dem Markt für Hubarbeitsbühnen (AWP). Die Verkäufe von Erdbewegungsmaschinen stiegen dank der Produktinnovation sowie der Vertriebs- und Marketingstrategie auf den sechsten Platz auf dem heimischen Markt. Mit einem vollständig aufgerüsteten Lithium-Akku-Stromversorgungssystem hat Zoomlion ab 2020 über 40 grüne intelligente AWPs auf den Markt gebracht, wodurch das Produkt seine führende Position in der Branche behaupten kann.

Internationale Erfolge:

"Zoomlion hat sich auch auf dem globalen Markt ausgezeichnet. Durch die kontinuierliche Umsetzung einer Lokalisierungsstrategie verzeichnete Zoomlions internationale Präsenz ein außergewöhnliches Wachstum, wobei die Exportverkäufe von Baukranmaschinen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 35 % stiegen", sagte Herr Yang. "Das Unternehmen hat ein globales Produktions-, Vertriebs- und Servicenetzwerk aufgebaut, das über 100 Länder und Regionen abdeckt und so eine zentrale Wettbewerbsfähigkeit in den lokalen Märkten schafft."

Der Raupenkran ZCC9800 stellte den Rekord als der Raupenkran mit der größten Tonnage auf, der aus China in reife globale Märkte exportiert wurde. Mehrere Industrieparks und Produktionsstätten wurden in Weißrussland, Kasachstan, Indien, Pakistan, Indonesien und Thailand eingerichtet, um die lokale Produktion zu fördern. Die Tochtergesellschaft CIFA hat auch eine lokalisierte Produktion und den Verkauf von Kranen in Italien realisiert.

Das Unternehmen wird seine digitale Transformation weiter beschleunigen, weiter in Forschung und Entwicklung investieren, um technologische Produkte zu verbessern und starke Ergebnisse für seine Aktionäre zu liefern.

Informationen zu Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (01157.HK) ist ein Unternehmen, das hochwertige Geräte herstellt und Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Das Unternehmen vertreibt heute mehr als 600 Spitzenprodukte aus 56 Produktlinien, die zehn wichtige Kategorien abdecken.

www.zoomlion.com

