Zoomlion-Forscher Yu Lekang mit Chinas renommiertem Preis für Arbeitskräfte ausgezeichnet

PekingPeking (ots/PRNewswire)

Yu Lekang, stellvertretender Geschäftsführer und Forscher des Baumaschinenherstellers Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK), wurde anlässlich des National Labor Model and Advanced Workers Commendation Meeting in Peking mit dem renommiertesten Mitarbeiterpreis Chinas, dem "National Model Worker", ausgezeichnet.

Der National Model Worker wird alle fünf Jahre verliehen und richtet sich an die herausragendsten Vertreter der 811 Millionen chinesischen Arbeitskräfte. Yu erhielt die Auszeichnung für seine Tätigkeit als technischer Leiter der Turmdrehkranprojekte von Zoomlion, der er 34 Jahre seiner Karriere widmete. Er hat dazu beigetragen, die Turmdrehkrantechnologie von Zoomlion zu revolutionieren. Das Unternehmen verfügt nun über eine Kranplatte, die als die größte und stärkste der Welt gilt.

Nach Erhalt seiner Auszeichnung erklärte Yu: "Ich danke Zoomlion für die Möglichkeit, ein so ausgezeichneter Handwerker zu werden. Diese Ehre gebührt allen bei Zoomlion und nicht nur mir."

Schlüssel zu Yus Erfolg: das Beherrschen der Kerntechnologie

Yu nahm seine Arbeit bei Zoomlion im Jahr 1986 auf, zu einer Zeit, als ausländische Hersteller ein übermächtiges Monopol im Bau und in der Technologie von Turmdrehkranen hatten. Seine erste Herausforderung war es daher, den heimischen Markt in China zu erschließen.

Er baute rasch ein Team auf, das sich auf die Schlüsseltechnologien und Anwendungen von Super-Großturmkranen konzentrierte, um dieses Vorhaben zu unterstützen. 2004 verzeichneten Yu und Zoomlion einen Riesenerfolg, als ihr neu entwickelter Turmdrehkran D5200-240 beim Bau der Parrot Cay-Brücke über den Jangtse in Wuhan eingesetzt wurde. Die hohe Tragfähigkeit des Krans trug dazu bei, dass das Projekt 720 Millionen Yuan (110,2 Millionen USD) einsparen konnte.

Nachdem Yu und sein Forschungs- und Entwicklungsteam den Ruf des Turmdrehkrans im Inland gefestigt hatten, legten sie den Schwerpunkt ihrer Bemühungen auf den internationalen Markt. Die erfolgreiche Entwicklung des TC5610, TC6012, T7020 und weiterer Turmdrehkranen brachte die Turmdrehkranen von Zoomlion auf Platz eins und sorgte für hohe Umsätze in Europa und Amerika.

Zu dieser neuen Klasse hochwertiger Kräne gehörte der von Yu und seinem Team sorgfältig entwickelte Auslegerturmkran IH3350-120. Die unglaubliche Stärke, die geringe Größe, der geringe Energieverbrauch und die präzise Steuerung des Krans machten ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug beim Bau von Wolkenkratzern und verschiedenen Schlüsselprojekten auf der ganzen Welt und festigten die Spitzenposition von Zoomlion auf dem Markt für Turmdrehkranen.

Die Krantechnik macht weiter Fortschritte

Der Markt für Kranturmtechnologie unterscheidet sich heute stark von dem, in den Yu und seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Zoomlion vor 34 Jahren eingestiegen waren. Im Laufe seiner Karriere hat er zwei nationale Normen für Turmdrehkranen überarbeitet, die Monographie "Sicherheitstechnologie für Turmdrehkranen" veröffentlicht, weitere 18 Artikel verfasst und acht Patente erhalten. Dank Yus Sorgfalt ist Zoomlion jetzt Marktführer in der Turmdrehkrantechnologie und hat sich vom "Folgeinnovator" zum "führenden Innovator" entwickelt.

"Früher haben wir eben die Geräte verwendet, die unser Land im Projektbauplan hatte", erklärte Yu. "Heute können wir verschiedene Turmkrananlagen für bestimmte Projekte entwickeln."

