Zoomlion produziert den ersten rein elektrischen Autokran der Welt und übernimmt Führungsrolle beim Umweltschutz im Bauwesen in der Maschinenindustrie

Der weltweit erste rein elektrisch betriebene Autokran "ZTC250N-EV", der von Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) entwickelt und produziert wurde, lief am 7. Mai im Quantang Industrial Park bei Zoomlion in Changsha vom Band.

"Wir sind eine Partnerschaft mit den weltweit führenden Lieferanten für Teile für umweltfreundliche Energie eingegangen, die auf die Einsatzszenarien und Arbeitsbedingungen von Autokränen zugeschnitten sind. Wir haben den Autokran mit einer LFP-Batterie mit hoher Energiespeicherdichte ausgestattet, bei der es sich um die sicherste der Welt handelt", sagte Herr Wang Qitao, Technical Director der Engineering Cranes Branch von Zoomlion zur Einführung. "Die Karosserie und das Fahrgestell wenden eine intelligente kooperative ZIC-Steuerungsstrategie an, die das hocheffiziente Energiemanagementsystem TCEMS und ein BMS-Batteriemanagementsystem perfekt zusammenführt."

Der rein elektrisch betriebene 25-Tonnen-Autokran ZTC250N-EV behält eine dynamische Leistung bei und ist wirtschaftlicher und umweltfreundlicher als andere Autokrane auf dem Markt. Der Autokran kann eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h (56mph) erreichen und die maximale Steigfähigkeit reicht bis zu 50 %. Seine gesamten Energiekosten können auf nur 35 % anderer kraftstoffbetriebener Fabrikate in der gleichen Klasse bei Null-Emissionen reduziert werden. Die Geräuschbildung des Fahrzeugs während des Fahrens und des Betriebs ist nicht höher als 65 dB. Das ausgestattete intelligente Steuerungssystem ermöglicht zudem eine hochpräzise Steuerung des Fahrzeugs.

Der ZTC250N-EV hat eine Reichweite von über 260 km (160 Meilen), was den Anforderungen der meisten Bauarbeiten entspricht. Er kann entsprechend dem Auflade-Bedarf der Kunden mit Standard-Ladesteckern und Industrie-Steckvorrichtungen ausgestattet werden.

Die Produktion des ZTC250N-EV ist das Ergebnis von Zoomlions Philosophie der nachhaltigen Entwicklung, die für die Energieeinsparung und Emissionsreduzierung von großer Bedeutung ist und auch die F&E- und Innovationskapazität von Zoomlion unter Beweis stellt.

"2018 stellten wir ein spezialisiertes Team aus Mitarbeitern der Abteilungen Forschung, Technik, Fertigung und Qualitätskontrolle zusammen, das die Produktion des Autokrans innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen hat", sagte Herr Wang.

Informationen zu Zoomlion

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) wurde 1992 gegründet und ist Hersteller hochwertiger Ausrüstungsgegenstände, der neben Maschinen für das Ingenieurwesen und die Landwirtschaft auch Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen vertreibt aktuell mehr als 600 moderne Produkte aus 55 Produktlinien, die zehn wichtige Kategorien abdecken.

