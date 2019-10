Zoomlion

Zoomlion feiert 27-jähriges Bestehen und fördert qualitativ hochwertige auf intelligenter Fertigung basierende Entwicklung

Changsha, China (ots/PRNewswire)

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) feierte am 28. September sein 27-jähriges Bestehen mit einem rekordverdächtigen Wachstum und branchenführenden Leistungsergebnissen. Der kürzlich veröffentlichte Zwischenbericht 2019 von Zoomlion zeigte einen Umsatz von 22,26 Milliarden Yuan (ca. 3,12 Milliarden USD), was dank der Umsetzung einer intelligenten Fertigungsstrategie einem Anstieg von 51,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Die Strategie, die intelligente Produkte, intelligente Fabriken und intelligente Dienstleistungen umfasst, ist die treibende Kraft für das rasante Wachstum im vergangenen Jahr.

Höheren Margen durch umsatzstarke intelligente Produkte

Unter den umsatzstärksten Produkten machten die intelligenten Geräteprodukte der Generation 4.0 von Zoomlion mehr als 80 Prozent des Gesamtumsatzes aus, da sich die Produktstruktur der Marke seit 2014 schrittweise hin zu Produkten mit höheren technologischen Hürden verlagert hat.

Zoomlion hat sich schon immer auf die intelligente Anwendung von Produkten im Schwermaschinenbau konzentriert. Ihre Ausrüstun ist nun in der Lage, selbstständig zu erkennen und zu denken und Selbstdiagnose, Selbstjustierung und Selbstadaption zu erreichen. Im Zusammenhang mit dem industriellen Internet hat Zoomlion eine Strategie der "Produkte online, Daten in der Cloud und Service auf der Handfläche" mit Intelligenz als Durchbruch in der Produktentwicklung entwickelt.

Zoomlions hochpräziser und effizienter 56 Meter langer 4.0-Pumpentransporter, ein typisches Beispiel für ein Intelligentes Projekt der Generation 4.0, hat 31 Sensoren installiert, um 61 Selbsttestprogramme in den fünf Hauptsystemen einschließlich Pumpe und Ausleger durchzuführen und die Fehlerdiagnose während des Baus aus der Ferne durchzuführen. Das Produkt hat insgesamt 62 Patente hervorgebracht, darunter 41 für Erfindungen, 18 für Gebrauchsmodelle und drei für Design.

Globales Angebot von Zoomlion wird durch intelligente Produktion und Dienstleistungen ergänzt

Mit dem Ziel, eine internationale intelligente Produktionsökologie aufzubauen, hat Zoomlion den Bau einer "Zoomlion Intelligence Town" begonnen, die 6 nationale Innovationsplattformen, eine Produktionsinkubationsbasis sowie ein KI-Forschungs- und Anwendungszentrum umfasst. Desweiteren hat Zoomlion eine intelligente Fabrik für Turmkrane errichtet und die Planung und den Bau eines Industrieparks für wichtige Hydraulikkomponenten eingeleitet.

Im Oktober 2018 präsentierte Zoomlion Chinas erste intelligente Montagelinie, die alle Bereiche der Scherenarbeitsbühnenproduktion abdeckt, die über eine jährliche Produktionskapazität von 12.000 Scherenarbeitsbühnen verfügt und die neuesten Technologien, umweltfreundlichste Fertigungstechniken und strengstes Prozessmanagement demonstrierte.

Zoomlions Transformation vom traditionellen Hersteller zum intelligenten High-End-Produktionsdienstleister beinhaltete auch die Gründung der ZValley Industrial Internet Company (ZValley), deren mobile App ein hocheffizientes Management von fast 10.000 Geräten mit mehr als 5.000 Kunden ermöglichte und mit der 95 % der Echtzeit-Serviceanforderungen innerhalb von 15 Minuten erfüllt wurden.

Umsetzung einer "2+2+3"-Strategie für den konsequenten Antrieb weiteren Wachstums

Mit Blick auf die Zukunft betont Zoomlion eine "2+2+3"-Strategie, die sich in den beiden Produkt- und Kapitalmärkten bewährt, die beiden Konvergenzen der Fertigungsindustrie mit Internet, Produkt und Finanzen fördert, und die drei Sektoren Baumaschinen, Landmaschinen und Finanzdienstleistungen zu einem globalen High-End-Ausrüstungshersteller stärkt.

