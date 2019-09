Zoomlion

Halbjahresergebnis 2019 von Zoomlion: Branchenboom und Effizienzschub führen zu verdreifachtem Gewinn

Changsha, China (ots/PRNewswire)

- Nettogewinn steigt im Vorjahresvergleich um 198,11 Prozent auf 2,58 Milliarden Yuan an - Umsatzsprung von 51,23 Prozent im gleichen Zeitraum - Bruttomargen wachsen um 4,68 Prozentpunkte auf 30,01 Prozent

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co (000157.SZ)), ein führender chinesischer Hersteller von Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, meldete eine beinahe Verdreifachung der Ergebnisse für das erste Halbjahr. Dies ist einem Branchenboom sowie der Verbesserung der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmensführung und der in diesem Zeitraum eingeführten Produkte zu verdanken.

Zoomlion meldete einen Nettogewinn von 2,58 Milliarden Yuan während der ersten sechs Monate von 2019, was einem Anstieg von 198,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im gleichen Zeitraum stieg der Umsatz um 51,23 Prozent.

Diese exzellente Leistung festigt Zoomlions Führungsposition in der chinesischen Baumaschinenbranche, wo die Nachfrage nach den Hauptprodukten des Unternehmens, einschließlich Hubgeräten und Betonpumpenmaschinen, weiterhin hoch blieb.

Eine interne Umstrukturierung sowie Neugestaltung der Incentive- und Management-Systeme des Unternehmens sorgten für neuen Schwung und steigerten die Wettbewerbsfähigkeit im gleichen Zeitraum, wodurch das Fertigungsunternehmen die steigende Nachfrage besser ausnutzen konnte.

Höhere Gewinne während der letzten Jahre gaben dem F&E-Bereich Auftrieb, sodass Zoomlion im ersten Halbjahr mehr intelligente und zuverlässige Produkte einführen konnte, die den Kundenbedürfnissen besser gerecht werden. Zoomlions 4.0-Produktreihe fand in diesem Bereich besonders großen Anklang.

Zoomlion beschleunigte außerdem die Entwicklung neuer Wachstumsmotoren. Seine Hubarbeitsbühne ist weiterhin sehr beliebt, während für seine branchenführenden Lithium-betriebenen Produkte am ersten Tag der Markteinführung bereits Bestellungen über 230 Millionen Yuan eingingen. Zur gleichen Zeit bahnte sich Zoomlions Erdarbeitsmaschine mit einem gewaltigen Durchbruch ihren Weg in den Markt, wobei davon ausgegangen wird, dass sich das Umsatzvolumen basierend auf einem Ökosystem, das auf die Bedürfnisse der Kunden aufbaut, vervielfachen wird.

HÖHERE PROFITABILITÄT

Zoomlion hat nicht nur an Größe gewonnen, sondern auch hinsichtlich Profitabilität zugelegt. Die Bruttomargen des Unternehmens stiegen im ersten Halbjahr um 4,68 Prozentpunkte auf 30,01 Prozent an.

Die höheren Margen waren das Ergebnis einer Verlagerung hin zu Produkten mit höheren technologischen Hürden. Die Reihe intelligenter 4.0-Produkte des Unternehmens macht bereits über 80 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Darüber hinaus macht Zoomlion Fortschritte bei der Kostensenkung. Das Unternehmen drückte die Vertriebs-, Management- und Finanzierungsaufwände um 2,4 Prozentpunkte, was sich in höherer Profitabilität niederschlug. Gleichzeitig wurde die Betriebseffizienz gesteigert, wobei die durchschnittlichen Tage für den Einzug von Forderungen und Lagerumschlag beachtlich sanken, auf 218 bzw. 84.

Trotz der höheren Wettbewerbsfähigkeit im Markt verfolgte Zoomlion weiterhin ein ernsthaftes Risikomanagement und untersucht mit Kunden und Geschäften verbundene Risiken weiterhin gründlich durch Big Data und sein Customer Relationship Management- (CRM-)System.

Dadurch erfährt Zoomlion auf seinem Weg ins zweite Halbjahr eine gesündere Bilanz und solide Finanzkraft, mit einem Anstieg des operativen Netto-Cashflows um 124,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 3,58 Milliarden Yuan und schafft somit eine robuste Grundlage für hochwertiges Wachstum.

Zoomlion wird weiterhin ausgezeichnete Produkte und Dienstleistungen bereitstellen und durch Verbesserung seines Maschinenbau- und Landwirtschaftsgeschäfts mehr Wert für Kunden und Gesellschafter schöpfen.

Informationen zu Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (000157.SZ) ist ein Hersteller hochwertiger Maschinen, in dem technische Maschinen, Agrarwirtschaftsmaschinen und finanzielle Dienstleistungen zusammenkommen. Die Firma verkauft mittlerweile fast 460 hochmoderne Produkte aus 55 Produktreihen in zehn Hauptkategorien.

